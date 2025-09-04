InícioEsportes
FIM DE NAMORO

Uma semana depois: Yamal termina com cantora por 'culpa' de rival do Real Madrid

Yamal termina com cantora por 'culpa' de rival do Real Madrid

Yamal termina com cantora por 'culpa' de rival do Real Madrid - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)
Yamal termina com cantora por 'culpa' de rival do Real Madrid - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A relação entre Lamine Yamal e Nicki Nicole durou menos do que uma janela de transferências e acabou por uma suposta ”sondagem” a outro craque do futebol europeu. Movido por uma crise de ciúmes que envolve o ”Messi” do Real Madrid, o astro do Barcelona arquivou fotos com a cantora em seu Instagram e decidiu, segundo informações locais, pôr ponto final no breve romance.

Embora o casal ainda mantenha vínculo nas redes sociais, o sumiço da foto conjunta acendeu, inicialmente, rumores sobre uma possível crise. Até que o jornal argentino ‘El Canciller’ revelou, na última quarta-feira (03), que não se tratava apenas de um desentendimento, mas do fim do breve namoro entre eles.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A publicação em questão celebrava o aniversário de Nicole, com flores, balões e muito clima de romance. Tratava-se, inclusive, do primeiro post oficial do casal após uma série de rumores e flagras que se arrastavam desde julho — pouco depois do término de Lamine com Alex Padilla.

Triângulo entre Barça, Real e música latina

De acordo com a jornalista Marcela Tauro, do programa argentino Infama, a aproximação de Nicki com Franco Mastantuono, do Real Madrid, teria sido o estopim para o fim da relação com Lamine. Isso porque o espanhol passou a ter desconfianças sobre um possível envolvimento entre eles durante o período em que estavam juntos.

“O término aconteceu por conta de ciúmes e uma crise de confiança. Lamine acreditava que Nicki poderia estar se envolvendo com Mastantuono, do Real Madrid”, relatou a repórter.

O caso chamou ainda mais atenção por se tratar não só se dois fortes nomes da próxima geração, mas pelo pouco tempo de Mastantuono na Espanha. Franco é argentino e estreou recentemente com a camisa do Real Madrid — arquirrival do Barcelona.

Saiba Mais

Romance relâmpago em Ibiza

Os primeiros sinais do relacionamento surgiram durante a polêmica festa de 18 anos de Lamine, em julho. No evento, testemunhas relataram uma forte troca de olhares e conversas animadas entre o craque catalão e a rapper rosarina.

Esse clima de intimidade foi levado adiante, e os dois passaram a ter encontros mais periodicamente. Pouco depois, por exemplo, Nicki foi flagrada no Estádio Johan Cruyff assistindo ao Troféu Joan Gamper. Ela estava trajada com uma camisa do Barça que levava o nome do astro e sentada ao lado de Sheila Ebana, mãe do jogador.

Quem é Nicki Nicole?

Revelada em Rosário, mesma cidade natal de Lionel Messi, Nicki Nicole tornou-se um dos principais nomes do trap e rap latino. Com estilo marcante e figurinos ousados, a artista acumula mais de 21 milhões de seguidores em suas redes.

A artista ganhou projeção internacional com hits como BZRP Music Sessions #13 — com milhões de visualizações no YouTube.

Além da música, ela já havia se envolvido em relacionamentos públicos com outros artistas e esportistas. Motivo, aliás, que alimentou ainda mais os boatos em torno do romance com o astro.

Saiba Mais

Yamal e Mastantuono no foco europeu

Lamine deixou de ser tratado como promessa e, inclusive, assumiu um papel importantíssimo nesta temporada. Isso porque herdou o emblemático número 10 do Barcelona e lidera o elenco. Há quem diga que ele já merece um Ballon d’Or.

Já Franco Mastantuono, apontado como o pivô do término, é considerado uma das joias do Real Madrid. Assim como Yamal, o meia tem apenas 18 anos, mas já figura entre as apostas mais promissoras do elenco merengue.

O argentino já figura na lista de convocados da atual campeã do mundo e deve figurar entre os titulares no duelo da noite desta quinta-feira (04), contra a Venezuela. A partida pode marcar o último jogo de Messi pela seleção em solo argentino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/09/2025 11:45 / atualizado em 04/09/2025 11:52
    x