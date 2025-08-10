InícioEsportes
ESPORTES OLÍMPICOS

Pan Júnior: judoca Bianca Reis fatura o primeiro ouro de Brasília

Com lutas consistentes e vitórias conquistadas por ippon nas quartas e na semifinal, brasiliense de 20 anos bate a venezuelana Audreys Pacheco e sobe ao topo do pódio em Assunção

Bianca Reis teve trajetória incontestável até o ouro no Pan Júnior de Assunção-2025 - (crédito: Alexandre Loureiro/CBJ)
Bianca Reis teve trajetória incontestável até o ouro no Pan Júnior de Assunção-2025 - (crédito: Alexandre Loureiro/CBJ)
Assunção — O primeiro ouro do Distrito Federal na participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 veio dos tatames do judô. Neste domingo (10/8), no complexo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP), a brasiliense Bianca Reis brilhou e faturou três lutas para subir ao topo do pódio. O confronto da conquista foi diante da venezuelana Andreys Pacheco, na disputa decisiva da categoria feminina até 57kg.

A brasiliense começou a trajetória em Assunção-2025 com duas vitórias por ippon na manhã de preliminares. A primeira adversária de Bianca foi a norte-americana Nicole Cancela, nas quartas de final, em apenas 28 segundos de combate. Classificada às semifinais, a brasileira superou a colombiana Mayra Solis. Mais estudada, a luta no complexo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) durou 1m36s até o golpe decisivo da representante do Distrito Federal.

Na final, veio o duelo com a venezuelana Audreys Pacheco. Bianca Reis tomou a iniciativa logo no início da luta e não demorou para aplicar um yuko na adversária. A vantagem deixou a brasiliense ainda mais confortável. Logo no ataque seguinte, encaixou um ippon e vibrou pela medalha de ouro e a vaga no Pan de Lima-2027.
Bianca Reis começou no judô aos sete anos por influência do pai, Marcos Reis. Ele tinha interesse de ver a filha praticar alguma modalidade de luta. Com a prática, a brasiliense tomou gosto pela modalidade e progrediu rapidamente, até começar a colher resultados em âmbito nacional e internacional. "Hoje, o judô representa tudo para mim. É onde passo a maior parte do meu tempo", destacou. A atleta, agora, acumula vários sonhos na modalidade.

Um deles foi realizado com a participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior. O outro veio com a medalha de ouro. Campeã em Assunção-2025, Bianca Reis garantiu uma vaga no Pan adulto de Lima-2027. O currículo da brasiliense tem, ainda, o tricampeonato pan-americano júnior de judô, o 5º lugar no Grand Slam de Tóquio-2024, a prata no Mundial Cadete 2022, o bronze no Mundial Júnior 2024 e o topo do pódio no Brasileiro Sênior de 2024.
*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

DQ
DQ

Danilo Queiroz — Enviado especial

Repórter

Formado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília (UCB), está no Correio desde 2020. Cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Copa América e finais de Libertadores, Recopa e Copa do Brasil

Por Danilo Queiroz — Enviado especial
postado em 10/08/2025 16:56 / atualizado em 10/08/2025 16:57
x