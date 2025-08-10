Pan Júnior: judoca Bianca Reis fatura o primeiro ouro de Brasília

Assunção — O primeiro ouro do Distrito Federal na participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 veio dos tatames do judô. Neste domingo (10/8), no complexo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP), a brasiliense Bianca Reis brilhou e faturou três lutas para subir ao topo do pódio. O confronto da conquista foi diante da venezuelana Andreys Pacheco, na disputa decisiva da categoria feminina até 57kg.



A brasiliense começou a trajetória em Assunção-2025 com duas vitórias por ippon na manhã de preliminares. A primeira adversária de Bianca foi a norte-americana Nicole Cancela, nas quartas de final, em apenas 28 segundos de combate. Classificada às semifinais, a brasileira superou a colombiana Mayra Solis. Mais estudada, a luta no complexo do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) durou 1m36s até o golpe decisivo da representante do Distrito Federal.



Na final, veio o duelo com a venezuelana Audreys Pacheco. Bianca Reis tomou a iniciativa logo no início da luta e não demorou para aplicar um yuko na adversária. A vantagem deixou a brasiliense ainda mais confortável. Logo no ataque seguinte, encaixou um ippon e vibrou pela medalha de ouro e a vaga no Pan de Lima-2027.

Bianca Reis começou no judô aos sete anos por influência do pai, Marcos Reis. Ele tinha interesse de ver a filha praticar alguma modalidade de luta. Com a prática, a brasiliense tomou gosto pela modalidade e progrediu rapidamente, até começar a colher resultados em âmbito nacional e internacional. "Hoje, o judô representa tudo para mim. É onde passo a maior parte do meu tempo", destacou. A atleta, agora, acumula vários sonhos na modalidade.



Um deles foi realizado com a participação nos Jogos Pan-Americanos Júnior. O outro veio com a medalha de ouro. Campeã em Assunção-2025, Bianca Reis garantiu uma vaga no Pan adulto de Lima-2027. O currículo da brasiliense tem, ainda, o tricampeonato pan-americano júnior de judô, o 5º lugar no Grand Slam de Tóquio-2024, a prata no Mundial Cadete 2022, o bronze no Mundial Júnior 2024 e o topo do pódio no Brasileiro Sênior de 2024.

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)