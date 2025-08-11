Pan Júnior: Talentos do DF brilham com pódios e impulsionam o judô brasileiro

O ouro no Pan Júnior de Assunção cultiva o sonho de Bianca Reis de estar na Olimpíada de Los Angeles-2028 - (crédito: Alexandre Loureiro/CBJ)

Assunção — Segundo domingo de cada agosto, o Dia dos Pais carrega um significado importante para os homenageados da data especial. No entanto, ontem, os genitores dos brasilienses Bianca Reis e Lucas Takaki, do judô, tiveram o privilégio de ganhar um presente ainda mais marcantes dos filhos. Ontem, os atletas do Distrito Federal brilharam nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 e subiram ao pódio: Bianca ganhou o ouro na categoria até 57kg feminina, enquanto Lucas faturou o bronze na disputa masculina até 62kg. A trajetória na capital paraguaia foi distinta, mas os homenageados após as conquistas foram os mesmos.

A evolução dos destaques brasilienses no judô em direção ao pódio de Assunção-2025 registra influência direta dos pais. Bianca começou na modalidade aos sete anos, por incentivo de Marcos Reis. A cada conquista importante na carreira, a judoca faz questão de ressaltar a importância do apoio dos familiares, incluindo a mãe. Lucas iniciou no esporte por intermédio do irmão, o também judoca Matheus, mas tem em Alysson Takaki um ponto de refúgio. Em meio à concentração para subir aos tatames antes das lutas, o brasiliense gosta de ouvir músicas cantadas pelo pai.

Ontem, todas as tradições envolvendo os pais trouxeram resultado positivo para o Time Brasil. Bianca Reis ganhou três lutas para conquistar a apoteose na capital paraguaia.

Leia também: O simbolismo do primeiro título paraguaio

Primeiro, levou apenas 28 segundos para aplicar um ippon na norte-americana Nicole Cancela, nas quartas de final. Na semi, bateu a colombiana Mayra Solis, em 1m36. Na luta decisiva, a brasiliense demonstrou a mesma garra no tatame da capital paraguaia e bateu a venezuelana Audreys Pacheco, com um yuko e um ippon. "É um nível difícil, as adversárias são complicadas. Já lutei com algumas, e essa experiência me ajudou e me fortaleceu", detalhou.

Ao Correio, a brasiliense homenageou e dedicou a medalha de ouro Marcos. "Pai, primeiro, mandar um beijo para você. Eu falei que eu ia pegar a medalha. Agradecer por ter me colocado nesse esporte, nesse mundo, por ter me ajudado sempre, por estar sempre me acompanhando. Esse é um dia especial. Essa medalha, hoje, é sua. Então, muito obrigada, eu te amo muito", emocionou-se, antes de se recompor e destinar um "afago" à mãe. "Não fica com ciúme. Eu te amo muito também", brincou, com um contagiante sorriso no rosto.

Takaki começou a lutar nas oitavas de final do Pan Júnior. Primeiro, venceu o paraguaio Israel Maldonado, por ippon. Depois, caiu diante do equatoriano Jonathan Benevides com a mesma pontuação decisiva. Os combates de repescagem e de disputa pelo bronze foram extremamente pegados e desgastantes. O brasiliense levou exatos quatro minutos no tatame da capital paraguaia para triunfar diante do cubano Yoel Hernandez e do colombiano Jeronimo Pino Balbin para colocar a medalha no peito.

"Foi uma competição bem dura, um dia difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu colocar em prática o que a gente está treinando lá na Sogipa-RS (clube de Lucas). Consegui colocar meus golpes e sair com o bronze", detalhou. Antes das lutas, o brasiliense seguiu o ritual de estudar os rivais e ouvir o pai. "Eu pensava na estratégia, no que eu ia fazer. Já tinha lutado com esse adversário (o colombiano Balbin). Eu gosto de escutar meu pai cantando antes de entrar no ginásio. É algo que eu me motiva muito", compartilhou, ao Correio.

O primeiro dia do judô em Assunção-2025 foi repleto de brilho. Além das medalhas de Takaki e Bianca, o Time Brasil subiu ao pódio com todos os competidores. Bruno Nóbrega (66kg), Rafaela Cavalcanti (52kg) e Clarice Ribeiro (42kg) adicionaram três medalhas de ouro aos brasileiros no quadro geral. Hoje, a competição segue a partir das 10h30, com a participação de Eduarda Bastos (63kg), Maria Oliveira (70kg), Matheus Nolasco (73kg) e Luan Almeida (81kg). A data comemorativa passou, mas, inspirado nos colegas brasilienses, o quarteto pode entregar um presente especial atrasado para os pais.

Brasil para acompanhar

Badminton

Davi Carvalho, Juliana Viana, Juliana Akemi e Deivid Carvalho começam a competir em Assunção às 10h. As quartas de final estão marcadas para a partir das 16h.

Handebol

Depois de vencer o México, por 43 x 15, a Seleção Brasileira feminina volta a jogar no complexo da SND hoje. O jogo contra Cuba está marcado para 9h.

Ginástica Rítmica

Com o Brasil embalado por resultados recentes, as competições da Ginástica Rítmica no Pan Júnior Assunção-2025 começam, hoje, a partir das 10h45.

Skate

As finais do street estão marcadas para 12h50 (feminino) e 14h45 (masculino). Daniela Vitória, Maria Lúcia de Campos, Filipe Mota e Matheus João competem.

Tiro com arco

Com Miguel Pereira, Sophia Baptista, Isabelle Trindade, Rafael Magalhães, Fernanda Glatt e Leonardo da Silva em ação, o tiro com arco começa às 9h15.

Vôlei

Depois de bater o México, ontem, por 3 sets a 1, a Seleção Brasileira de vôlei cumpre o segundo compromisso em Assunção, hoje, às 17h30, contra o Chile.



