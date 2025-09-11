InícioEsportes
DOPING

Defesa cita Mykhailo Mudryk, do Chelsea, como vítima de contaminação em caso de doping

Representantes defendem contaminação involuntária de meia-atacante do Chelsea

Representantes defendem contaminação involuntária de meia-atacante do Chelsea - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)
Representantes defendem contaminação involuntária de meia-atacante do Chelsea - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

A linha adotada pela equipe jurídica de Mykhailo Mudryk pode dar novos rumos ao processo pela possível violação do código antidoping por parte do meia-atacante do Chelsea. Isso porque a defesa do ucraniano sustenta que o resultado positivo para ostarina — substância incluída na lista da WADA (Agência Mundial Antidoping) — pode ter sido provocada por ingestão acidental de carne contaminada, e não por uso deliberado.

De acordo os representantes do meia, o exame apontou para uma concentração muito baixa da substância no corpo. O que, na versão da defesa, seria insuficiente para indicar um cenário de dopagem intencional. Vale destacar que o ucraniano realizou o procedimento fora de competição, ou seja, por rotina.

O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes, e o ucraniano, por ora, não foi suspenso preventivamente. Nesse sentido, Mudryk segue à disposição de Enzo Maresca para os próximos compromissos do clube londrino.

Ostarina: o que é e por que é proibida?

Trata-se de um modulador seletivo de receptor androgênico (SARM), capaz de promover aumento de massa muscular e melhora do desempenho físico. Apesar de seus efeitos similares aos dos esteroides anabolizantes, alguns países a utilizam no tratamento de doenças musculares degenerativas.

O uso da substância no esporte, porém, é terminantemente vetado. Isso porque entende-se que há um elevado potencial de desequilíbrio competitivo entre quem consome ou não.

A hipótese levantada pela defesa trata o consumo como ‘acidental’ se inserida no contexto. Os representantes alegam que a substância entrou no organismo do jogador de forma indireta, por meio do consumo de carne bovina proveniente de animais tratados com compostos anabolizantes.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 11/09/2025 09:15 / atualizado em 11/09/2025 10:17
