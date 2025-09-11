Morre Zion Brocchi, promessa do surfe, aos 12 anos

Zion Brocchi, considerado uma promessa do surfe português, morreu aos 12 anos. O menino lutava contra um câncer no cérebro.
Zion nasceu na cidade portuguesa Costa da Caparica e começou a surfar logo aos 3 anos. Com 8 anos, ele começou a competir. Em 2024, foi campeão regional sub-12 masculino no Circuito da Grande Lisboa.
A Associação Nacional dos Surfistas disse que "foi com enorme tristeza que a comunidade do surfe nacional recebeu a notícia da partida do pequeno Zion".
A mãe de Zion, Vânia Brocchi, destacou que o filho "superou qualquer expectativa e onde chegou brilhou, venceu e encantou com o jeito tímido de ser, mas com um olhar forte e determinado". "Guardo todas as memórias boas, as aventuras sem fim, será eterno", destacou.
Veja o texto da mãe de Zion na íntegra:
Zion
Por vezes achei que era audácia demais um nome tão forte, carregava um peso enorme. Sei que a culpa não foi do nome, nunca pedimos para ser fortes nem guerreiros, aliás eu só queria ver o pôr-do-sol todos os dias com os meus filhos, não queria um campeão, nem um aluno de mérito, queria apenas viver as coisas simples da vida.
Passar a mensagem e que admirassem a natureza e o mar como eu admiro, porém, o Zion superou qualquer expectativa e onde chegou brilhou, venceu, encantou com o seu jeito tímido de ser, mas com um olhar forte e determinado.
Guardo todas as memórias boas, as aventuras sem fim, será eterno. Para sempre o grande amor da minha vida!
Não é por acaso que os últimos meses corri vezes sem fim aqui nestes sítios tão especiais para mim e para ele que marcaram caminhadas incríveis depois de algumas surfadas épicas ou quando fechávamos algum ciclo de Quimioterapia.
A pegada do Zion é gigante, deixou marcas em todos nós, vou honrá-lo sempre.
