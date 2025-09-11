Brasília Basquete apresenta reforços para nova temporada do NBB

Elenco do Brasília Basquete para a temporada 2025/2026 do NBB: manutenção e reforços em busca do sucesso - (crédito: LS Markes/Brasília Basquete)

A pouco mais de um mês para o início da 18ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília Basquete apresentou, na noite desta quinta-feira (11/9), o elenco e a comissão técnica para a disputa de 2025/2026, intitulada pelo clube como "Temporada Monumental". O evento celebrou, também, os 25 anos da equipe, recém-completados em 1º de agosto. O ET estreia na nova edição da liga nacional em 22 de outubro, contra o Osasco, às 20h15. Antes, o time candango será o anfitrião do Torneio Abertura, competição responsável por reunir clubes da elite sem estaduais no calendário.

A apresentação ocorreu no Estádio Nacional Mané Garrincha, com presença de craques da geração vitoriosa da equipe, como Arthur Belchor e Fúlvio — agora dirigente do clube candango e nome presente na montagem do elenco —, para passar o bastão à nova era de atletas que representam a camisa do tricampeão nacional. Além disso, o evento contou com a exibição dos novos uniformes do time e o lançamento da linha casual de roupas do Brasília Basquete.

O representante do Distrito Federal chega potencializado para a disputa da nova temporada nacional. Após voltar aos playoffs em 2024/2025, a equipe confiou na continuidade do trabalho do técnico Dedé Barbosa, dando seguimento aos processos adotados nos últimos anos com o grupo do Brasília Basquete. Na edição passada do NBB, o clube candango se destacou na fase regular, encerrando na quarta posição, com 19 vitórias em 34 jogos. Porém, a equipe encerrou a participação ainda nas oitavas de final, quando foi superada pelo São Paulo.

"Nós fizemos uma excelente temporada 2024/2025. Acabamos terminando um pouquinho frustrados devido à eliminação precoce nos playoffs. Algumas dores nossas, do passado, eu tentei sanar. Claro, com o apoio do treinador, que nós conversamos diariamente, nosso presidente e toda a equipe. Nós tentamos montar o melhor time homogêneo dentro do nosso orçamento e eu acredito que conseguimos através da seleção do grupo, trazendo peças pontuais. Acreditamos que, neste ano, vamos dar um salto a mais no NBB", destacou Fúlvio.

A manutenção não se restringiu à comissão técnica. Benquisto entre os torcedores do Brasília Basquete, o ala Daniel Von Haydin renovou com a franquia no Distrito Federal. O jogador foi eleito pela liga como o atleta de maior evolução na última temporada. O armador Lucas Lacerda é outro com contrato estendido para jogar novamente o NBB na capital. Cria do Distrito Federal, Pedro Mendonça também segue no elenco, assim como o armador Gustavo e o jovem Allan Beller, dupla relevada nos projetos de categoria de base da equipe.

O pacotão de reforços deu mais profundidade e variedade ao elenco brasiliense. Do lado dos veteranos, chegaram nomes com muita bagagem no NBB, como o ala-armador Kevin Creszenci, ex-Pinheiros, o pivô Renato Carbonari, ex-São José, e o ala-pivô Rafael Paulichi, ex-Vasco. A carga de juventude vem liderada pelo armador argentino Facundo Corvalan, peça importante do campeão Franca na temporada passada, além de Matheus Buiú e do pivô Brunão Cardoso. O gigante de 1,97m, inclusive, esteve com a Seleção Brasileira nos títulos do Global Jam e da Universíade.

"A temporada passada foi muito boa, só que esse ano nos reforçamos. Trouxemos jogadores de Seleção, um elenco com mais gente, experiente. A expectativa é a melhor possível. Eu não vou prometer títulos, mas muita entrega e trabalho. Nós vamos deixar 100% em quadro em todos os momentos. Contamos com o apoio da torcida, do pessoal de Brasília para encher sempre o Nilson Nelson e nos empurrar", prospectou o ala brasiliense Pedro Mendonça.

Desafios

Único representante do Distrito Federal na elite nacional, o Brasília Basquete tem dois compromissos confirmados na temporada 2025/2026. A partir de 28 de setembro, o clube candango disputa o Torneio Abertura ao lado de Botafogo, Caxias do Sul, Cruzeiro, Fortaleza Basquete Cearense, Flamengo, Minas, Pato Basquete, União Corinthians, Unifacisa, Vasco da Gama e Atlético Unión de Santa Fé (ARG). Com o propósito de auxiliar na preparação para o NBB, a competição terá todos os jogos disputados no Ginásio Nilson Nelson e tem a final agendada para 4 de outubro.

Com recorde de participantes (serão 20 equipes na disputa), o NBB começa em 18 de outubro. Os times se enfrentam em turno e returno, com os 16 mais bem colocados avançando aos playoffs. Ao fim da primeira metade da disputa nacional, os oito melhores se classificam para a Copa Super 8. Uma das novidades da temporada será o rebaixamento. Ao fim da fase regular, os dois últimos caem para a Liga Ouro, divisão inferior.

