Seleção masculina de vôlei vence República Tcheca e avança às oitavas

O bloqueio da Seleção foi fundamental para o Brasil se impor com autoridade no primeiro set e dar um chega pra lá na República Tcheca - (crédito: Divulgação/FIVB)

O Brasil venceu a República Tcheca no início da madrugada desta quarta-feira na segunda exibição no Campeonato Mundial de vôlei no SM Mall of Asia Arena, em Pasay, na grande Manila, nas Filipinas. Depois de passar pela China por 3 sets a 1 na estreia, o time liderado por Bernardinho superou a República Tcheca por 3 sets a 0 pela segunda rodada do Grupo H e está classificado para as oitavas de final com uma rodada de antecipação. As parciais foram de 25/11, 25/22 e 25/18 em em 1h21 de jogo. A Seleção encerrará a participação nessa etapa na quarta-feira contra a Sérvia, às 23h (de Brasília).

Alan foi o maior pontuador do Brasil com 12. Arthur colaborou com 10. Judson e Lucarelli anotaram nove cada um. Nenhum deles superou Vasina, protagonista de 14 bolas no chão pela República Tcheca.

"Estamos em processo de evolução para lá na frente entregar melhor. Diminuímos os erros de saque, defendemos muito bem e rodamos muito o contra-ataque" Alan, oposto da Seleção, ao SporTV

Pelo regulamento, as duas melhores seleções de cada chave avançam à etapa eliminatória. O duelo com a Sérvia decidirá a primeira posição. Tricampeão em 2002, 2006 e 2010, o Brasil tenta encerrar o jejum de 15 anos sem título. Nesse período, a Seleção amargou dois vices contra a Polônia nas versões de 2014 e de 2018, e o terceiro lugar na edição de 2022.

Nesta terça-feira, o Brasil se impôs no primeiro set com três pontos de saque, quatro bloqueios, três deles do central Flavio, e aproveitou-se de 10 erros da desconcentrada República Tcheca para derrotar o adversário por 25/11 rapidamente, em 30 minutos.

"Nós tivemos atitude no início da partida. Fomos tranquilos e abrimos o placar. A partida contra a Sérvia vai ser pesado no saque e no bloqueio. Precisamos manter o nível alto" Cachopa, levantador da Seleção, ao SporTV

A República Tcheca mudou a postura no segundo set. Ao contrário da etapa inicial, obrigou o Brasil a disputar a parcial ponto a ponto. Houve um momento de tensão quando o central Flavio caiu próximo da cadeira do árbitro. Não passou de um susto e ele retornou ao jogo. Sem estresse, o Brasil voltou a se impor na reta final do set e fechou em 25/22.

O Brasil voltou a expor a fragilidade da República Tcheca no terceiro set. Aparentemente cansada depois do esforço na segunda parcial, a seleção do Leste Europeu não acompanhou o ritmo verde-amarelo e viu o placar se dilatar. A Seleção chegou a abrir 17 x 12 e administrou o resultado até encerrar o jogo com 25/18.