InícioEsportes
Jogos da Juventude

Jogos da Juventude: com 16 pódios, DF é o quinto no quadro de medalhas

Anfitrião da edição de 2025 acumula sete ouros, cinco pratas e quatro bronzes. O ginasta José Luís é destaque entre as pratas da casa

Aos 15 anos, Josué estreou nos Jogos da Juventude em grande estilo, conquistando 6 medalhas - (crédito: Wagner Araújo / COB)
Aos 15 anos, Josué estreou nos Jogos da Juventude em grande estilo, conquistando 6 medalhas - (crédito: Wagner Araújo / COB)

Os prodígios do esporte do Distrito Federal estão entre os destaques da primeira semana dos Jogos da Juventude. Na maior edição do torneio, o quadradinho acumula 16 medalhas em diferentes modalidades. Ao todo, são sete ouros, cinco pratas e quatro bronzes. O ginasta brasiliense José Luís Pereira é o principal contribuinte, com seis pódios. 

As medalhas no Planalto Central foram conquistadas na esgrima, tiro com arco, ginástica artística, natação e atletismo. No último fim de semana, 12 medalhas foram adicionadas à contagem do DF. O destaque ficou para o jovem ginasta José Luís, com três ouros — individual geral, cavalo e barra fixa , duas pratas — solo e paralelas — e o bronze nas argolas.

A delegação do DF subiu duas posições no quadro de medalhas e inicia a terça-feira (16/9) na 5ª posição. São Paulo lidera o ranking, com 25 ouros, 22 pratas e 19 bronzes. Rio de Janeiro em segundo, Paraná na terceira colocação e Santa Catarina em quarto, completam o top 5. Nesta semana, é dada a largada para o segundo bloco de competições, com wrestling, basquete, futsal, vôlei de praia, águas abertas, triatlo e remo virtual.

Os brasilienses que medalharam

Atletismo
Gabriela Souza - ouro na marcha atlética 3.000m feminino
Josué Barros Natividade - ouro nos 800m masculino e prata nos 3.000m masculino
Henrique Alencar - prata nos 800m masculino
Samuel Vinicius Costa - bronze na marcha atlética 5.000 m masculino

Esgrima
Letícia Alves Cabral - bronze na espada individual

Ginástica Artística
José Luís Pereira
Ouro 3x - individual geral; cavalo e barra.
Prata 2x - solo e paralela.
Bronze - argolas.

Natação
Pedro Henrique Moreira
Ouro - 200m borboleta masculino.
Prata - 200m medley masculino
Bronze - 400m medley masculino.

Tiro com arco
Luiza Longane - ouro individual feminino

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais

Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 15/09/2025 20:37 / atualizado em 15/09/2025 21:07
x