Jogos da Juventude: com 16 pódios, DF é o quinto no quadro de medalhas

Aos 15 anos, Josué estreou nos Jogos da Juventude em grande estilo, conquistando 6 medalhas - (crédito: Wagner Araújo / COB)

Os prodígios do esporte do Distrito Federal estão entre os destaques da primeira semana dos Jogos da Juventude. Na maior edição do torneio, o quadradinho acumula 16 medalhas em diferentes modalidades. Ao todo, são sete ouros, cinco pratas e quatro bronzes. O ginasta brasiliense José Luís Pereira é o principal contribuinte, com seis pódios.

As medalhas no Planalto Central foram conquistadas na esgrima, tiro com arco, ginástica artística, natação e atletismo. No último fim de semana, 12 medalhas foram adicionadas à contagem do DF. O destaque ficou para o jovem ginasta José Luís, com três ouros — individual geral, cavalo e barra fixa —, duas pratas — solo e paralelas — e o bronze nas argolas.

A delegação do DF subiu duas posições no quadro de medalhas e inicia a terça-feira (16/9) na 5ª posição. São Paulo lidera o ranking, com 25 ouros, 22 pratas e 19 bronzes. Rio de Janeiro em segundo, Paraná na terceira colocação e Santa Catarina em quarto, completam o top 5. Nesta semana, é dada a largada para o segundo bloco de competições, com wrestling, basquete, futsal, vôlei de praia, águas abertas, triatlo e remo virtual.

Os brasilienses que medalharam

Atletismo

Gabriela Souza - ouro na marcha atlética 3.000m feminino

Josué Barros Natividade - ouro nos 800m masculino e prata nos 3.000m masculino

Henrique Alencar - prata nos 800m masculino

Samuel Vinicius Costa - bronze na marcha atlética 5.000 m masculino

Esgrima

Letícia Alves Cabral - bronze na espada individual

Ginástica Artística

José Luís Pereira

Ouro 3x - individual geral; cavalo e barra.

Prata 2x - solo e paralela.

Bronze - argolas.

Natação

Pedro Henrique Moreira

Ouro - 200m borboleta masculino.

Prata - 200m medley masculino

Bronze - 400m medley masculino.

Tiro com arco

Luiza Longane - ouro individual feminino

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Morre Merica, ex-jogador do Flamengo nos anos 70

Morre Merica, ex-jogador do Flamengo nos anos 70 Esportes No Argentino, Di María marca gol espetacular pelo Rosario Central

No Argentino, Di María marca gol espetacular pelo Rosario Central Esportes Coutinho reafirma boa fase no Vasco e alcança marca importante

Coutinho reafirma boa fase no Vasco e alcança marca importante Esportes Escalação do Palmeiras: com força máxima, time se prepara para enfrentar o River Plate

Escalação do Palmeiras: com força máxima, time se prepara para enfrentar o River Plate Esportes Lanús cobra Internacional na Fifa por atraso em pagamento de Aguirre

Lanús cobra Internacional na Fifa por atraso em pagamento de Aguirre Esportes Depay exibe vista de cobertura milionária do hotel onde mora em São Paulo; confira