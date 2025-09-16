Fifa pagará quase R$ 2 bilhões a clubes que liberarem jogadores para Eliminatórias e a Copa de 2026

A Fifa anunciou que vai repassar cerca de R$ 1,8 bilhão a clubes que cederem atletas para as Eliminatórias e para a Copa do Mundo de 2026. O valor faz parte da nova edição do Programa de Assistência a Clubes, que terá um fundo recorde de US$ 355 milhões — alta de quase 70% em comparação ao que foi investido no Mundial do Catar, em 2022.

O repasse, contudo, está garantido após a renovação do acordo entre a Fifa e a Associação Europeia de Clubes (ECA), firmada em março de 2023. Assim, todas as equipes que disponibilizarem jogadores para as partidas das Eliminatórias e para a fase final do torneio terão direito a uma fatia do orçamento.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, disse que a medida reconhece a relevância dos clubes na formação dos atletas. “O novo programa vai dar um passo adiante ao valorizar financeiramente a contribuição de clubes e jogadores para viabilizar as Eliminatórias e a Copa”, afirmou.

O dirigente, aliás, acrescentou que a iniciativa reforça a parceria com a ECA e com times de todos os continentes. “Um valor recorde será distribuído. Queremos uma Copa do Mundo histórica e inclusiva no próximo ano”, completou Infantino.

O presidente da ECA, Nasser Al-Khelaïfi, inclusive, celebrou o acordo. “Estamos satisfeitos em colaborar com a Fifa para que mais clubes, em todas as regiões, recebam reconhecimento e apoio financeiro por ceder seus jogadores”, disse.

Na edição de 2022, o programa distribuiu US$ 209 milhões entre 440 clubes de 51 federações, abrangendo as seis confederações filiadas à Fifa. A nova fase amplia esse alcance e prevê uma compensação financeira inédita para as equipes envolvidas.

