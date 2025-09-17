Copa das Nações de Futsal: Brasil estreia nesta quarta-feira em Brasília

Atual campeão da Copa do Mundo de Futsal masculino ao derrotar a arquirrival Argentina por 2 x 1 no ano passado, no Uzbequistão, o Brasil estreia nesta quarta-feira no Ginásio Nilson Nelson na Copa das Nações. O torneio reúne seis seleções na capital do país até o próximo domingo na disputa pelo título: os hexacampeões e mais Polônia, Guatemala, França, Paraguai e Costa Rica. A entrada para os jogos é franca. Para obter o ingresso é preciso acessar o site da Bilheteria Digital e seguir os pré-requisitos.
Atual campeão na edição inaugural realizada há dois anos, em Sorocaba (SP), o Brasil entra em quadra na partida principal desta quarta-feira contra a Polônia, às 20h15. Sem tradição no futsal, a Polônia disputou somente uma edição da Copa do Mundo, em 1992, em Hong Kong. Caiu na segunda fase. Portanto, em tese, é um jogo acessível aos donos da casa.
Apesar do evidente favoritismo, o técnico Marquinhos Xavier respeita o primeiro adversário. "A Polônia já colaborou com a gente. Foi sede da nossa preparação para o Mundial da Lituânia (em 2021). É uma equipe muito forte fisicamente, que vai nos impor bastante resistência. E é sempre bom começar com um desafio de peso. Isso nos prepara de verdade para o Mundial de 2028", projeta o treinador.
Marquinhos Xavier teve apenas dois dias para encaixar a engrenagem do Brasil depois da ressaca do sexto título mundial. "Para mim, virou um hábito. Nossa rotina é essa. A gente chega e tenta escolher atividades que estimulem os atletas a jogarem da forma que queremos, controlando a ansiedade e valorizando cada minuto. A preparação é sempre um somatório, pensando no Mundial. Cada convocação carrega um pouco mais de construção para o que queremos lá na frente”, explica.
- Leia também: Xabi Alonso estabelece nova hierarquia no Real Madrid e torna Vini e Rodrygo concorrentes
O Brasil pretende apresentar um time equilibrado com uma defesa coesa, um dos pontos fortes na conquista da Copa do Mundo no ano passado. "Gosto de enxergar a defesa como algo comportamental. Quem marca forte, tende a atacar com a mesma energia. Se marcamos passivamente, carregamos isso para o ataque. Por isso, fortalecemos uma defesa intensa, mas sem esquecer que nosso DNA é ofensivo: queremos a bola, queremos atacar", adverte.
O comandante canarinho vê o torneio como ensaio para as próximas competições a agenda do Brasil no ciclo para a Copa de 2028. "É uma Copa importante. Sabemos que o Mundial é o grande foco, mas esses torneios têm papel fundamental no fortalecimento da nossa escola, na construção da nossa identidade. Manter a hegemonia é sempre desafiador", avalia Marquinhos Xavier.
Regulamento
As seis seleções estão distribuídas em dois grupos com três equipes cada. No Grupo A, estão Brasil, Polônia e Guatemala. No B, França, Paraguai e Costa Rica. As equipes se enfrentam em turno único, e as duas melhores colocadas de cada chave avançam às semifinais. No mata-mata, os vencedores das semifinais se enfrentam sábado na final. Os perdedores disputam o terceiro lugar.
Programe-se
Quarta-feira 17/9
Paraguai x Costa Rica – 18h
Brasil x Polônia – 20h15
Quinta-feira, 18/9
França x Costa Rica – 18h
Brasil x Guatemala – 20h15
Sexta-feira, 19/9
Guatemala x Polônia – 18h
França x Paraguay – 20h15
Sábado, 20/9
5º x 6º – 10h00
Semifinal 1B x 2A – 17h30
Semifinal 1A x 2B – 20h
Domingo, 21/9
3º x 4º – 15h30
Final – 18h
Ingressos
Gratuitos no site da Bilheteria Digital
Transmissão
N Sports e SporTV
Convocados
- Goleiros
Matheus (Joinville), Nicolas (Jaraguá) e Willian (Norilsk-RUS);
Fixos
Lucas Gomes (Sorocaba), João Victor (Barcelona-ESP) e Marcelo (Semey-CAZ);
Alas
Marcel (El Pozo-ESP), Dyego (Al Ula-ARS), Wesley (Sporting-POR), Arthur (Benfica-POR), Matheus (Barcelona-ESP) e Lucão (Palma-ESP);
Pivôs
Rocha (Sporting-POR), Pito (Barcelona-ESP) e Fabinho (Palma-ESP)
Saiba Mais
- Esportes Benfica demite Bruno Lage após derrota humilhante. Mourinho a caminho
- Esportes Thiago Silva detona postura do Fluminense contra Lanús
- Esportes Lanús marca no fim e bate Fluminense na Sul-Americana
- Esportes Avaí faz gol antológico, mas não evita virada do Atlético-GO pela Série B
- Esportes Bruno Lage é demitido do Benfica após derrota na Champions
- Esportes CBF estuda mudanças no formato da Copa do Brasil