Copa das Nações de Futsal: Brasil estreia nesta quarta-feira em Brasília

A Seleção Brasileira treinou nesta terça-feira no Ginásio Nilson Nelson no último treino antes da estreia dos hexacampeões mundiais nesta quarta contra a Polônia, em Brasília - (crédito: @jo.marconne/CBF)

Atual campeão da Copa do Mundo de Futsal masculino ao derrotar a arquirrival Argentina por 2 x 1 no ano passado, no Uzbequistão, o Brasil estreia nesta quarta-feira no Ginásio Nilson Nelson na Copa das Nações. O torneio reúne seis seleções na capital do país até o próximo domingo na disputa pelo título: os hexacampeões e mais Polônia, Guatemala, França, Paraguai e Costa Rica. A entrada para os jogos é franca. Para obter o ingresso é preciso acessar o site da Bilheteria Digital e seguir os pré-requisitos.

Atual campeão na edição inaugural realizada há dois anos, em Sorocaba (SP), o Brasil entra em quadra na partida principal desta quarta-feira contra a Polônia, às 20h15. Sem tradição no futsal, a Polônia disputou somente uma edição da Copa do Mundo, em 1992, em Hong Kong. Caiu na segunda fase. Portanto, em tese, é um jogo acessível aos donos da casa.

Apesar do evidente favoritismo, o técnico Marquinhos Xavier respeita o primeiro adversário. "A Polônia já colaborou com a gente. Foi sede da nossa preparação para o Mundial da Lituânia (em 2021). É uma equipe muito forte fisicamente, que vai nos impor bastante resistência. E é sempre bom começar com um desafio de peso. Isso nos prepara de verdade para o Mundial de 2028", projeta o treinador.

Marquinhos Xavier teve apenas dois dias para encaixar a engrenagem do Brasil depois da ressaca do sexto título mundial. "Para mim, virou um hábito. Nossa rotina é essa. A gente chega e tenta escolher atividades que estimulem os atletas a jogarem da forma que queremos, controlando a ansiedade e valorizando cada minuto. A preparação é sempre um somatório, pensando no Mundial. Cada convocação carrega um pouco mais de construção para o que queremos lá na frente”, explica.

O Brasil pretende apresentar um time equilibrado com uma defesa coesa, um dos pontos fortes na conquista da Copa do Mundo no ano passado. "Gosto de enxergar a defesa como algo comportamental. Quem marca forte, tende a atacar com a mesma energia. Se marcamos passivamente, carregamos isso para o ataque. Por isso, fortalecemos uma defesa intensa, mas sem esquecer que nosso DNA é ofensivo: queremos a bola, queremos atacar", adverte.

O comandante canarinho vê o torneio como ensaio para as próximas competições a agenda do Brasil no ciclo para a Copa de 2028. "É uma Copa importante. Sabemos que o Mundial é o grande foco, mas esses torneios têm papel fundamental no fortalecimento da nossa escola, na construção da nossa identidade. Manter a hegemonia é sempre desafiador", avalia Marquinhos Xavier.

Regulamento

As seis seleções estão distribuídas em dois grupos com três equipes cada. No Grupo A, estão Brasil, Polônia e Guatemala. No B, França, Paraguai e Costa Rica. As equipes se enfrentam em turno único, e as duas melhores colocadas de cada chave avançam às semifinais. No mata-mata, os vencedores das semifinais se enfrentam sábado na final. Os perdedores disputam o terceiro lugar.

Programe-se

Quarta-feira 17/9

Paraguai x Costa Rica – 18h

Brasil x Polônia – 20h15

Quinta-feira, 18/9

França x Costa Rica – 18h

Brasil x Guatemala – 20h15

Sexta-feira, 19/9

Guatemala x Polônia – 18h

França x Paraguay – 20h15

Sábado, 20/9

5º x 6º – 10h00

Semifinal 1B x 2A – 17h30

Semifinal 1A x 2B – 20h

Domingo, 21/9

3º x 4º – 15h30

Final – 18h

Ingressos

Gratuitos no site da Bilheteria Digital

Transmissão

N Sports e SporTV

Convocados

Goleiros

Matheus (Joinville), Nicolas (Jaraguá) e Willian (Norilsk-RUS);

Fixos

Lucas Gomes (Sorocaba), João Victor (Barcelona-ESP) e Marcelo (Semey-CAZ);

Alas

Marcel (El Pozo-ESP), Dyego (Al Ula-ARS), Wesley (Sporting-POR), Arthur (Benfica-POR), Matheus (Barcelona-ESP) e Lucão (Palma-ESP);

Pivôs

Rocha (Sporting-POR), Pito (Barcelona-ESP) e Fabinho (Palma-ESP)