Caio Bonfim recebe medalha de ouro em Tóquio

Com o título, o atleta de Sobradinho alcança sua quarta medalha em Campeonatos Mundiais, tornando-se o brasileiro com mais pódios na história da competição. - (crédito: Fernanda Paradizo/CBAt)

O marchador Caio Bonfim recebeu neste sábado (20/9) a medalha de ouro conquistada nos 20 km da marcha atlética, durante cerimônia realizada no Estádio Nacional do Japão, em Tóquio. Com o título, o atleta de Sobradinho alcança sua quarta medalha em Campeonatos Mundiais, tornando-se o brasileiro com mais pódios na história da competição.

A prova foi disputada na noite de sexta-feira (19/9), pelo horário de Brasília. Bonfim cruzou a linha de chegada com o tempo de 1h18min35s, seguido de perto pelo chinês Zhaozhao Wang (1h18min43s) e pelo espanhol Paul McGrath (1h18min45s), em uma disputa acirrada pelo pódio.

Atual número dois do ranking mundial da marcha atlética, o brasileiro demonstrou segurança desde a largada. A estratégia adotada em Tóquio foi semelhante à que o levou à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. O ouro conquistado neste sábado se soma à prata nos 35 km, também obtida na capital japonesa na semana anterior, além dos bronzes nos 20 km em Budapeste-2023 e Londres-2017.

A conquista rendeu homenagens de autoridades brasileiras. Em publicação nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Bonfim e destacou o orgulho que o atleta leva ao país. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também celebrou o feito. “Mais uma vez você enche o Distrito Federal e o Brasil de orgulho com sua dedicação, disciplina e amor pelo esporte”, escreveu.