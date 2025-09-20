Copa das Nações: Brasil goleia Paraguai e está na final em Brasília

O fixo Lucão abriu o placar para o Brasil no primeiro tempo e abriu a porteira para a goleada por 5 x 0 contra o Paraguai - (crédito: CBFS)

O Brasil está na final da Copa das Nações de Futsal. Na tarde desse sábado, o Brasil derrotou o Paraguai por 5 x 0 no Ginásio Nilson Nelson e confirmou presença na decisão de domingo (21), às 18h30, na capital do país, contra o remanescente entre França e Polônia. Os ingressos para o toneio são gratuitos e podem ser retirados no site da Bilheteria Digital. O time verde-amarelo defende o título. Em 2023, superou o Irã e conquistou o troféu.

Atual campeão da Copa do Mundo, a Seleção estreou na última quarta-feira derrotando a Polônia por 3 x 1. Na sequência, repetiu o placar diante da Guatemala na quinta. Os hexacampeões descansaram na sexta, à espera do adversário nas semifinais, e passaram com segurança e controle da partida pelo Paraguai no pedágio para a decisão.

A seleção guarani não oferecia um jogo fácil. Na Copa de 2024, avançou em primeiro lugar no Grupo A contra Holanda, Costa Rica e o anfitrião Uzbequistão. Superou o Afeganistão nas oitavas de final e só foi parado pela França nas quartas de final, por 2 x 1.

O Brasil balançou a rede duas vezes no primeiro tempo. O fixo Lucas Gomes, o Lucão, abriu o placar. O jogador do Magnus levantou a torcida no Nilson Nelson. O Paraguai continuou oferecendo resistência até o ala Marcel marcar o segundo. O atleta do El Pozo da Espanha garantiu o placar parcial da partida antes da pausa para o descanso no Nilson Nelson.

Na etapa final, o Brasil precisou de paciência para dilatar o placar. Coube ao camisa 10 e capitão Pito anotar o terceiro. Na base da posse de bola, a Seleção passou a envolver o entregue Paraguai e hipnotizou a defesa no toque de bola a ponto de ganhar o quarto gol de presente em um gol contra desmoralizante para encerrar a diversão da galera: 4 x 0. Aos gritos de "olé", o Brasil ainda fez o quinto com FAbinho, do Palma da Espanha. Foi comemorar e ouvir o apito final.

O adversário do Brasil será definido na sequência, no Nilson Nelston entre a França e a Polônia. Os gauleses caíram diante da Argentina nas semifinais da Copa de 2024 e perdeu a decisão do terceiro lugar para a Ucrânia. Os poloneses não disputam o Mundial desde 1992.