Flamengo busca evitar déjà vu de eliminações na Libertadores

O Flamengo faz jogo de vida ou morte no duelo contra o Estudiantes, na quinta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O time rubro-negro busca evitar mais uma eliminação traumática que aconteceu nos anos de 2023 e 2024 diante do Olimpia e Peñarol, respectivamente.

Além disso, o placar elástico que era fundamental no jogo de ida não aconteceu. O Flamengo só ganhou por 2 a 1 e tem a vantagem do empate. Contudo, por se tratar do Estudiantes, os torcedores vão lotar o estádio, em La Plata, e pode dificultar as coisas para o rubro-negro. O Flamengo, de certa forma, encara mesmo cenário: vai precisar definir sua vida fora de casa, sem a força de sua torcida. Uma derrota pelo placar simples, leva disputa aos pênaltis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nas oitavas de 2023, o rubro-negro venceu o Olimpia em casa (1 a 0), mas sucumbiu em Assunção (3 a 1). O resultado, aliás, gerou o início do fim de Jorge Sampaoli e o clima, que já não era dos melhores após o soco do preparador físico em Pedro, ficou ainda pior. A troca de comando, porém, veio só após o vice da Copa do Brasil para o São Paulo.

Além disso, a eliminação para o Olimpia foi um dos pontos marcantes daquela temporada de 2023. O adeus à Libertadores foi a quinta eliminação do Flamengo naquele ano. Antes, os títulos da Supercopa, Mundial, Carioca e Recopa foram perdidos ainda com Vítor Pereira no comando.

Já nas quartas de 2024, o Flamengo perdeu para o Peñarol pelo placar simples no Rio, e só empatou sem gols em Montevidéu. Com isso, o técnico, Tite não resistiu e foi demitido dias depois da eliminação. A decisão em desligar o treinador do comando teve como exemplo o ano anterior em que decidiram manter Sampaoli mesmo após a eliminação e, no fim, acabou com o vice da Copa do Brasil. Filipe Luís, assim, assumiu o comando.

Flamengo na Libertadores

O Flamengo participou da Copa Libertadores em 20 ocasiões. A primeira delas aconteceu em 1981, quando já foi logo de cara campeão. Depois disso, a equipe carioca só voltou a disputar uma final da competição em 2019, quando conquistou novamente o título.

Nos anos seguintes, o Rubro-Negro se acostumou com a fase decisiva da Libertadores: voltou à final em 2021, quando ficou com o vice-campeonato, e e em 2022, quando conquistou a taça pela terceira vez. Desta forma, o time divide o ranking de maiores campeões brasileiros do torneio com outras quatro equipes: Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.