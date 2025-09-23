Davide começa a quebrar a cabeça para montar o ataque do Botafogo

Reborn! Artur pode ser a novidade no Mais Tradicional para visitar o Grêmio - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Após um domingo de folga, o Botafogo retomou as atividades nesta segunda-feira (22), no Espaço Lonier, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Técnico do Glorioso, Davide Ancelotti terá poucas horas para definir o ataque, setor mais problemático para visitar o Grêmio, na quarta-feira (24), em Porto Alegre, em duelo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro está na quinta colocação da competição nacional, com 39 pontos.

O Botafogo não terá o trio da vitória sobre o Mineiro por 1 a 0, no último sábado (20), no Estádio Nilton Santos. O centroavante Chris Ramos foi expulso por uma cotovelada em Gomes, no fim do primeiro tempo. Cabral seria o substituto óbvio e chegou até a treinar no Lonier. Porém, teve um edema ósseo recentemente e fica, por ora, como dúvida. Se não jogar, Davide tem Mastriani, com pouquíssima minutagem, como “9”. O italiano nunca foi muito simpático ao uruguaio, autor de apenas um gol em 13 jogos pelo Mais Tradicional.

Ancelottinho pode também ir a campo com um falso 9, função que já atribuiu a Savarino e a Nathan. Diante do número de baixas, porém, ele não deve tirar o camisa 10 da posição de origem, de último homem de meio de campo. Já o segundo, por lesão, não está à disposição da comissão técnica. Reserva e ainda sem emplacar, o meia-atacante Tucu Correa pode ser o escolhido para jogar mais centralizado, no lugar de Chris.

Ausências de peso no Botafogo

Nas pontas, Santi e Montoro estão voando. Mas eles receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos para a próxima jornada. O uruguaio volta no fim de semana, contra o Fluminense, no Maracanã. Já o argentino disputará o Mundial Sub-20 pela Argentina e retorna em outubro, somente após a Data Fifa. Na direita, no lugar do meia-atacante charrúa, Davide Ancelotti, então, pode conceder mais uma chance a Artur, ponta que voltou a treinar após lesão muscular na panturrilha direita. A alternativa complementar é Jeffinho. Na esquerda, para substituir o Monstrinho, a opção é Martins. Se for mais arrojado, o técnico pode meter Cuiabano como ala e consolidar uma dobradinha de laterais com Telles ou Marçal.

Telles, por sinal, foi a terceira novidade no início desta semana, no Lonier. Contra o Galo, ele não foi a campo para ser preservado por conta de dores e cansaço. Assim, o defensor conta com grande chance de enfrentar o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Em contrapartida, Danilo, volante, segue no departamento médico e só deve voltar no próximo mês, junto ao zagueiro Bastos.