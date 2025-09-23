Vini Jr vive outra realidade no Real Madrid em meio à indefinição sobre renovação

No triunfo sobre o Espanyol no último sábado (20), Vini Jr voltou a figurar entre os titulares do Real Madrid. Isso depois de começar no banco de reservas na estreia da equipe pela Champions League. Assim, dentro das quatro linhas, o brasileiro deu a assistência para o gol de Mbappé, mas deixou o gramado no segundo tempo para a entrada do compatriota Rodrygo.

No entanto, de acordo com o jornal “Marca”, a questão de ser uma opção no banco e ter que brigar por uma vaga no time tem incomodado o atacante. Vale lembrar que ele era titular absoluto sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, algo que não ocorre com Xabi Alonso.

“Vinicius Junior tem sido nos últimos dias devido a uma situação que não lhe agrada muito, como o novo status que tem na ordem imposta por Xabi Alonso dentro do elenco do Real Madrid. Ele se rebela contra isso dentro dos canais esportivos e aceita que, para mudar a situação, não há outra opção a não ser retornar ao seu nível de algum tempo atrás, mas também é verdade que ele gostaria de não se sentir constantemente escrutinado. É isso que ele transmitiu aos diretores do clube, começando pelo próprio Florentino Pérez “, disse José Félix Diaz.

Indefinição sobre renovação

Com contrato até o meio de 2027, Vini Jr ainda não chegou a um denominador comum para renovar. Obviamente, existe uma distância de pelo menos 20 meses até lá, mas há um incômodo para finalizar tal negociação. Em meio às conversas, o brasileiro já chamou a atenção de clubes árabes em outras janelas. Contudo, preferiu seguir no futebol espanhol neste momento da carreira.

“Paralelamente a essa situação, a falta de um novo contrato aumentou ainda mais o foco de atenção sobre o brasileiro dentro do Real Madrid. Na manhã de segunda-feira, 22 de setembro, seu agente, Frederico Pena, se encontrou com José Ángel Sánchez em Valdebebas. A intenção foi avaliar novamente a situação do atacante. Ele foi, é e será um tipo diferente de jogador dentro do elenco do Real Madrid, e o clube o tem apoiado consistentemente”, destacou. “O que Vinicius já sabe é que a proposta de renovação de contrato, que expira em 30 de junho de 2027, continua em vigor, mas não haverá mudanças nas próximas semanas. Não há motivo para alarme com os 20 meses que o brasileiro tem pela frente, mas certamente é uma situação desconfortável, especialmente considerando que há seis meses o acordo era considerado fechado”, concluiu.

