Flamengo tem histórico recente positivo em jogos na Argentina

O Flamengo já embarcou para Buenos Aires e tem uma missão complicada nesta quinta-feira. O Rubro-Negro enfrenta o Estudiantes na Argentina, onde a equipe carioca enfrenta um bom momento nos últimos anos, o que pode ser um alento para os mais superticiosos. Desde a última derrota, que aconteceu em 2017, o Fla atuou oito vezes no país, com cinco empates e três vitórias.

Em dezembro de 2017, o time carioca perdeu para o Independiente por 2 a 1, no jogo de ida da final da Copa Sul-Americana. Por outro lado, o último triunfo rubro-negro por lá foi em 2022, quando ganhou do Vélez Sarsfield por 4 a 0, pela semifinal da Libertadores.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diante do Vélez, Pedro se destacou com um hat-trick, enquanto Arrascaeta contribuiu muito na criação para acabar com a defesa argentina. A partida consolidou a força do Flamengo em jogos decisivos fora de casa e serviu como base para o título conquistado em seguida. O atacante pode buscar uma inspiração para o jogo contra o time de La Plata.

No entanto, o Flamengo tem uma campanha desfavorável em partidas na Argentina em toda a sua história. Em 35 jogos, são apenas oito vitórias do Rubro-Negro, 14 empates e 13 derrotas, uma delas para o próprio Estudiantes, em 1994. Contudo, foi pela Supercopa Libertadores, torneio extinto.

Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo possui a vantagem do empate para o segundo duelo. Em caso de triunfo dos argentinos por um gol de diferença, a decisão do classificado será definida nas cobranças de pênaltis. A partida que vale vaga na semifinal começa às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, que estará lotado.



