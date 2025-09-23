ONU pressiona Fifa e Uefa a afastar Israel de competições internacionais

Oito especialistas independentes das Nações Unidas pediram nesta terça-feira (23) que a Fifa e Uefa suspendam a seleção de futebol de Israel de torneios internacionais. O grupo, que inclui a relatora para assuntos da Palestina, Francesca Albanese, afirma que a medida é necessária diante do que chamam de “genocídio em andamento” nos territórios palestinos.

Em comunicado conjunto, os especialistas argumentam que o esporte não deve “fingir normalidade” diante de graves violações de direitos humanos. Eles citam um relatório da própria ONU, divulgado na semana passada, que concluiu que Israel comete crimes de genocídio em Gaza. Ainda citam uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça de 2024, que reforça a obrigação de todos os países de agir para impedir esse tipo de crime.

Atletas não podem ser punidos, apenas equipes

O grupo, inclusive, lembra que suspensões semelhantes já ocorreram no passado contra seleções de países envolvidos em abusos massivos. Para eles, federações que sediam eventos esportivos ou participam de competições com Israel também têm responsabilidade legal e não podem permanecer neutras.

Os especialistas destacam, porém, que qualquer boicote deve atingir o Estado de Israel, e não atletas individualmente. De acordo com o comunicado, ninguém deve punir os jogadores por decisões do governo, nem discriminar com base em origem ou nacionalidade.

Se a Fifa e a Uefa suspenderem Israel, elas excluirão a seleção das Eliminatórias da Copa de 2026 e retirarão o Maccabi Tel-Aviv da Liga Europa.

