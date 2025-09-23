Três empresas têm interesse no naming rights do Maracanã

Três empresas procuraram o Flamengo com interesse no naming rights do Maracanã. O presidente Luiz Eduardo Baptista revelou a informação, em reunião do Conselho Deliberativo na última semana. Ainda não há nada concreto, porém a ideia do clube é retomar as conversas quando tiver uma proposta mais concreta. Os nomes, entretanto, não foram revalados.

“Todos os senhores conhecem o estádio Maracanã. Estamos há oito meses procurando quem queira colocar naming rights no Maracanã. Que é um estádio de primeira linha no Brasil, altamente conhecido, terceiro ponto turístico da cidade. Depois de oito meses de busca, temos três interessados. É um estádio que está pronto. Fecha o contrato, no dia seguinte está o nome dele lá. Imaginem de um estádio que não tem data para ficar pronto”, disse Bap ao “UOL”.

No início do ano, o governo do Rio chegou a dar aval ao Flamengo para negociar os naming rights do estádio. A expectativa é que a venda do nome do Maracanã fique em torno de R$ 200 milhões por ano. O Rubro-Negro quer acelerar o negócio para aumentar a rentabilidade do estádio.

O Flamengo aumentou a margem da operação para entre 65% e 70% em seus jogos – também reduzindo o valor do aluguel a ser pago à concessionária do estádio (Flamengo detém 65% da empresa, e o Fluminense 35%).

A gestão Fla-Flu do Maracanã

A dupla Fla-Flu, afinal, faz a gestão compartilhada do Maracanã através de Termo de Permissão de Uso desde abril de 2019. Dessa forma, neste novo acordo, a empresa tem a seguinte participação econômica entre os sócios: 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense.

Por fim, receitas, lucro, perdas e demais obrigações manterão essa divisão. Além disso, o contrato de concessão prevê altos investimentos, de R$ 393 milhões em obras e manutenções nos próximos 20 anos. R$ 255,5 milhões aos rubro-negros e R$ 137,5 milhões para os tricolores.