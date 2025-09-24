Com novidades, Neoenergia prolonga patrocínio ao COB até 2028

A parceria entre a Neoenergia e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) foi renovada até 2028, com novidades. Ente elas, conforme o anúncio na COB Expo 2025, em São Paulo, é o uso de energia 100% renovável no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Rio de Janeiro.

O CT do Time Brasil terá 100% de energia renovável até o fim do contrato de patrocínio. A estimativa é reduzir as emissões de CO2 em mais de 360 toneladas. Segundo a Neoenergia, o número corresponde a 7.768 viagens aéreas entre Rio de Janeiro e São Paulo.

“A renovação desta parceria com a Neoenergia é estratégica e extremamente relevante. Acreditamos que o caminho para a criação de uma nação esportiva tem que passar, obrigatoriamente, por ações sustentáveis como as que a Neoenergia tem promovido conosco. O COB, ao adotar a energia 100% renovável em nosso Centro de Treinamento e ao buscar a neutralização de nossas emissões, dá um passo decisivo não apenas na excelência esportiva, mas também no compromisso com o futuro do planeta. Sustentabilidade e alto rendimento caminham lado a lado”, destacou Marco La Porta, presidente do COB.

Outra novidade é a ampliação da participação feminina no esporte brasileiro. Para promover a conexão com o esporte olímpico neste novo ciclo serão realizadas uma série de ações no Brasil, principalmente, nas áreas de concessão das cinco distribuidoras da Neoenergia, que atendem a 17 milhões de clientes no Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e em parte dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, alcançando uma população de cerca de 40 milhões de pessoas.



“Nossa parceria com o COB reforça dois compromissos fundamentais da Neoenergia: a igualdade de oportunidades, que fortalece o papel da mulher dentro e fora do esporte; e a sustentabilidade, que nos permite acelerar a transição energética com soluções inovadoras. Seguimos adiante nesta parceria alinhando essas duas agendas ao propósito de difusão do esporte olímpico para torná-lo cada vez mais inclusivo, sustentável e próximo das pessoas em todas as regiões, principalmente, onde estamos presentes”, afirmou Eduardo Capelastegui, CEO da Neoenergia.