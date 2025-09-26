Jogos da Juventude: José Luís consolida o DF em 8º no quadro geral

Os Jogos da Juventude passaram por Brasília e evidenciaram a qualidade das pratas da casa. No quadro geral de medalhas, o Distrito Federal encerrou a competição para atletas até 17 anos em oitavo lugar entre as 27 unidades da Federação, com 24 medalhas — sete ouros, sete pratas e 10 bronzes, superando a colocação da última participação. São Paulo liderou, com 112, seguido do Rio de Janeiro (80) e Paraná (79). Entre tantas promessas, um talento do Quadradinho chamou a atenção: José Luis Pereira, da ginástica artística. O prodígio de 15 anos encerrou a disputa com seis pódios, incluindo três ouros.

José estreou nos Jogos da Juventude com o pé direito. Além dos ouros no individual geral, no cavalo e na barra fixa, pendurou no pescoço duas pratas — solo e paralelas — e o bronze nas argolas. Na competição, o brasiliense disputou com atletas até dois anos mais velhos. Porém, isso não intimidou o ginasta em maturação.

Apesar da tensão, José estava familiarizado com o ambiente do alto rendimento. De outros carnavais, o jovem conhecia os adversários que enfrentaria. "A gente tem uma amizade forte, e nós temos esse gosto da competição. Fica animado, às vezes fica ansioso, mas faz parte do processo", compartilhou, ao Correio. "É muito gratificante ter ganhado essas medalhas, ainda mais no meu primeiro ano de Jogos da Juventude", emendou.

Para o brasiliense, o carinho o ajudou a seguir firme para um bom desempenho entre os confrontos. "Com muita emoção, consegui fazer essa apresentação e conquistar essas medalhas para DF. Fiquei muito animado e muito ansioso pela torcida, mas sempre consegui manter o pé no chão e ter a disciplina na competição e conseguir essas medalhas", analisou.

Outra modalidade que levou o Distrito Federal a ficar entre as 10 melhores unidades da Federação nos Jogos da Juventude foi o atletismo. A delegação acumulou cinco medalhas: dois ouros — com José Natividade nos 800m, e com Gabriela Souza nos 3000m da marcha atlética —, duas pratas — José Natividade nos 3.000m e Henrique Alencar nos 800m — e o bronze de Samuel Costa na marcha atlética. Pedro Henrique Moreira também subiu nos três níveis do pódio com a natação. O talento das piscinas conquistou o ouro na 400m medley, prata em 200m medley e o bronze na 200m borboleta.

Inspirado em Marcus Vincius D'Almeida, fenômeno do tiro com arco mundial, Luiza Rodrigues Langone colocou Brasília no topo do individual feminino. Berço de medalhistas olímpicos, como Ketleyn Quadros e Guilherme Schimidt, o judô foi brindado com os bronzes de Luiz Augusto Coelho (66kg) e Maria Luisa Rangel (63kg).

A esgrima entrou no mapa da mina do DF com Letícia Cabral com a espada individual. Nas águas abertas, Maria Eduarda da Nóbrega foi prata. O basquete local celebrou o bronze masculino da 1ª divisão. O taekwondo faturou o segundo lugar com Gustavo Teles (48kg) e os terceiros de Rafaela Gramajo (49k) e do time masculino. A ginástica rítmica foi ao pódio com Clara Ruppin, bronze nas maças.

As medalhas do DF

Ginástica artística: 6 (três ouros, duas pratas e um bronze)

Atletismo: 5 (dois ouros, duas pratas e um bronze)

Natação: 3 (um ouro, uma prata e um bronze)

Taekwondo: 3 (uma prata e dois bronzes)

Judô: 2 (bronzes)

Esgrima: 1 (bronze)

Tiro com arco: 1 (ouro)

Águas abertas: 1 (bronze)

Basquete: 1 (bronze)

Ginástica rítmica: 1 (bronze)

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini