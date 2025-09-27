Série B do DF: 5 times raiz que inspiram o Brasília a retornar à elite

Octacampeão do DF, o Brasília inicia a quinta rodada fora da zona de acesso à Série A: apenas dois clubes sobem para a primeira divisão - (crédito: Divulgação/Brasília)

A luta do Brasília para retornar à primeira divisão do Distrito Federal não é exclusividade. Outros times sem expressão nacional — mas com tradição local —, tentam sair de baixo na temporada. Alguns já conseguiram e servem de inspiração ao octacampeão candango. Não que o Colorado não saiba o caminho de volta à primeira prateleira. O caminho é conhecido: ganhou a Série B em 2001 e em 2008 e busca o tricampeonato.

Neste sábado, o time colorado, cujo vice-presidente é o badalado ex-centroavante do Santos, São Paulo, Milan e Seleção, Ricardo Oliveira, enfrenta o Luziânia, às 15h30, no Abadião, com chance de acessar o G2 da Série B do Campeonato Candango a três rodadas do fim do torneio por pontos corridos (leia a programação da rodada no fim desta matéria).

Terceiro maior papa-títulos do DF atrás do recordista Gama (14) e do Brasiliense (11), o Brasília disputou a Taça de Ouro há 40 anos, como era chamada a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 1985. Figurava entre os 44 times da elite. O campeão candango de 1984 entrou na chave do Bangu. Durante a campanha, venceu a equipe carioca por 2 x 1, mas não avançou para a etapa seguinte da competição.

A equipe administrada pelo bicheiro Castor de Andrade concluiu a primeira fase em primeiro e foi longe. Decidiu o título contra o Coritiba em uma das decisões mais aleatórias da era do mata-mata. Depois do auge, o clube da Zona Oeste do Rio começou a definhar. Encolheu e apequenou-se. Sabe onde estava o time nesta temporada? Na segunda divisão do Rio.

Pois o Bangu pode servir de inspiração para o Brasília. No mês passado, ganhou o título da Série B do Rio de Janeiro ao derrotar o São Gonçalo por 3 x 1 no placar agregado e continuará figurando na elite do Campeonato Carioca na temporada de 2026. Como assim? No Rio, a segundona funciona praticamente como repescagem. Quem cai pode subir no mesmo ano. Funcionou assim também no Distrito Federal durante um bom tempo.

Terceiro maior colecionador de títulos do Campeonato Mato Grosso, o Operário de Várzea Grande tem 12 títulos domésticos. Um atrás do Cuiabá e metade do tradicional Mixto. Em julho deste ano, o Operário de Várzea Grande perdeu a decisão da segundona para o Chapadão por 2 x 1 no placar agregado, mas confirmou acesso à elite como vice-campeão.

Em 2017, o Novo Hamburgo conquistou o título inédito do Campeonato Gaúcho desbancando o Internacional. Oito anos depois, acaba de conquistar o respeito doméstico ao derrotar o Inter de Santa Maria por 3 x 2 no mês passado. Mais uma inspiração ao Brasília.

O Brasília pode se apegar ao Bahia de Feira. Campeão baiano em 2011, o time de Feira de Santana ganhou o troféu da segunda divisão local ao superar o Galícia na final. Em 2026, o clube disputará a primeira divisão na Boa Terra, mantendo uma tradição local.

Em Goiás, a Anapolina ganhou a Série B. Camisa importante com três vice-campeonatos estaduais em 1981, 1983 e em 2000, o time concluiu os pontos corridos em primeiro lugar com 28 pontos, três a mais do que o Centro-Oeste, que subiu com 25.

Programe-se

Segunda divisão do DF

5ª rodada

27/9 – Sábado

15h30 Brasília x Luziânia (Abadião, em Ceilândia)

15h30 Valparaíso x Riacho City (Rorizão, em Samambaia)

28/9 – Domingo

15h30 Candango x Planaltina (Estádio de Planaltina de Goiás)

18h Aruc x Cruzeiro (Serejão, em Taguatinga)



Classificação

GRUPO A Pts J V E D GP GC SG CV CA % 1º ARUC 8 4 2 2 0 13 1 12 1 4 66 2º Cruzeiro 8 4 2 2 0 7 0 7 1 8 66 3º Brasília 7 4 2 1 1 10 3 7 0 9 58 4º Planaltina 7 4 2 1 1 8 2 6 1 18 58 5º Luziânia 6 4 1 3 0 5 1 4 0 8 50 6º GREVAL 3 4 1 0 3 4 10 -6 0 10 25 7º Candango 3 4 1 0 3 4 20 -16 0 6 25 8º Riacho City 1 4 0 1 3 2 16 -14 0 6 8