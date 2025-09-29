Flamengo amplia freguesia recente sobre o Corinthians

Nos últimos 10 anos, a diferença de resultado é brutal entre as equipes: o Flamengo venceu 17 vezes, contra apenas sete triunfos corintianos, além de oito empates - (crédito: Foto: Gilvan de Souza /CRF)

O Flamengo consolidou nos últimos anos uma certa supremacia nos confrontos contra o Corinthians. Analisando o histórico de jogos desde 2015 até o mais recente resultado do Brasileirão em setembro de 2025, o “Clássico das Nações” se transformou uma dor de cabeça para o time paulista. A vasta lista de resultados demonstra uma clara freguesia, com o Rubro-Negro acumulando vitórias expressivas. Além disso, o time triunfou em jogos de caráter eliminatório.

Nos últimos 10 anos, a diferença de resultado é brutal entre as equipes: o Flamengo venceu 17 vezes, contra apenas sete triunfos corintianos, além de oito empates. A força do domínio carioca fica evidente pela sequência de placares. Somente em 2025, o Flamengo já venceu duas vezes pelo Brasileirão, com o último triunfo por 2 a 1 no último domingo, somado à goleada por 4 a 0 em abril.

No período de 2019 a 2025, o Flamengo aplicou resultados elásticos como o 5 a 1 em 2020 e o 4 a 1 em 2019. O Timão, no entanto, conseguiu apenas quatro vitórias no mesmo recorte temporal, sendo a maioria placares apertados.

Eliminações

O aspecto mais doloroso para o Corinthians é a incapacidade de reverter o cenário nas competições de mata-mata. Em 2022, o Flamengo eliminou o rival nas quartas de final da Libertadores, vencendo tanto fora (2 a 0) quanto em casa (1 a 0). No mesmo ano, a final da Copa do Brasil terminou com o título rubro-negro nos pênaltis. Mais recentemente, em 2024, o Rubro-Negro eliminou o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil com uma vitória por 1 a 0 e um empate.

Além disso, o domínio do Flamengo não se restringe apenas aos jogos no Maracanã. O Rubro-Negro, afinal, já demonstrou que conseguiu vitórias e garantido classificações atuando na Neo Química Arena, transformando a casa do Timão em um palco onde o visitante se sente à vontade.

Por fim, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro, com 54 pontos, e terá mais uma oportunidade de ficar ainda mais isolado na ponta da tabela. Afinal, o time enfrenta o Cruzeiro, na próxima quinta-feira, no Maracanã.



