Palmeiras colocará 'plantel caro' à prova em reta decisiva de temporada

O Palmeiras terá que lidar com desafios importantes nesta reta final da temporada. Afinal, no último domingo (28/9), a derrota por 1 a 0 para o Bahia trouxe preocupações extras. Isso porque Lucas Evangelista e Piquerez precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo e podem desfalcar o time no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

No duelo contra o Vasco, às 19h, desta quarta-feira (01/10), no Allianz Parque, os reservas terão que assumir a responsabilidade caso a dupla não esteja à disposição. A situação se soma à ausência de Khellven no jogo contra o Bahia, quando Giay acabou sendo escalado como titular na lateral direita.

Além das possíveis lesões, o Verdão também enfrenta atenção com jogadores pendurados. Sete atletas entraram em campo sob risco de suspensão: Weverton, Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Vitor Roque. A maioria faz parte do time titular, o que exige cuidado extra. Isso porque o Verdão tem um clássico contra o São Paulo, marcado para domingo (05/10), às 16h, no Morumbis.

O calendário apertado é um desafio comum aos clubes brasileiros, mas para o Palmeiras surge em um momento decisivo da temporada, quando o elenco precisará das peças principais para manter o desempenho. Com um investimento superior a R$ 700 milhões em reforços, o Verdão ainda tenta equilibrar a maratona de jogos. A equipe não perdia há 11 partidas no Brasileirão, mas viu a invencibilidade cair para o Bahia. Em contrapartida, avançou às semifinais da Libertadores durante a semana.

