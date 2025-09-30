Vampeta anuncia novo ensaio "+18" 26 anos após fotos na 'G Magazine'

O pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e atual comentarista esportivo, o ex-jogador Vampeta, anunciou nesta terça-feira (30/9) que protagonizou um novo ensaio sensual. As fotos serão divulgadas às 14h desta quinta-feira (2/10). A informação foi compartilhada pelo próprio Vampeta em suas redes sociais, mas sem maiores detalhes.

Leia também: Corinthians encerra preparação para jogo com Inter com dúvida no ataque



Confira o anúncio:

Os registros são uma recriação do primeiro ensaio de Vampeta, realizado há 26 anos. Em 1999, o "Velho Vamp" posou para a revista G Magazine. À época, o baiano ainda era jogador de futebol, e atuava pelo Corinthians. Dessa vez, no entanto, não ficou claro para qual veículo o ensaio foi feito. "Preparem-se", escreveu ele na legenda da postagem, além de anunciar a data em que os registros serão divulgados.

O Vampeta é feio e é craque. Tá valendo. É orgulho da página. https://t.co/hZ2D1AokuZ pic.twitter.com/fTmQy43cav September 30, 2025

Em entrevista ao podcast Acompanhadas, o ex-atleta afirmou que topou realizar o ensaio mais uma vez enquanto estava bêbado. "Eu já tinha tomado umas oito caipirinhas. E falei: ‘me dá R$ 100 mil’ (quatro salários meus)”, contou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele ainda contou ter se relacionado com múltiplas mulheres depois de posar pela primeira vez. "O que eu peguei de mulher, sacanagem não. O que chegava de cartas para mim no Corinthians. O que eu peguei de modelo fera" completou.

Cachê dos nudes foi usado para manter cinema

Capa da edição de janeiro de 1999, Vampeta usou o cachê que ganhou através do ensaio nu para revitalizar o Cinema Rio Branco. O local é um dos mais antigos do país. Localizado na terra natal do ex-Corinthians e Seleção, Nazaré, no Recôncavo Baiano, o cinema foi fundado em 1927.

Em condições precárias, chegou a estar perto de fechar as portas. Entre as décadas de 1970 e 1990, o equipamento chegou a ser desativado algumas vezes. Em 1998, os antigos donos pediram ajuda a Vampeta.

Assim, a família do atual comentarista não apenas comprou o cinema, como o administra. Hoje, é a tia dele, dona Beta Alves, quem cuida do local. Em 2000, deixou a capital Salvador para participar ativamente da recuperação do local. O próprio Vampeta confirmou que usou os R$ 80 mil do cachê para a revitalização. No total, ele conta ter gastado R$ 500 mil.