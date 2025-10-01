CBF anuncia novo calendário do futebol brasileiro para 2026: “Para ficar marcado na história”

A CBF anunciou, nesta quarta-feira (1), o calendário para o futebol brasileiro na próxima temporada, em 2026. Nesse sentido, o presidente da entidade, Samir Xaud, trouxe mudanças significativas para amenizar o intenso e apertado cronograma das competições e dar mais espaço ao descanso dos atletas. O diretor de competições, Júlio Avellar, apresentou as principais modificações, como o início do Brasileirão em janeiro, final única na Copa do Brasil e Estaduais com até onze datas.

“Esse 1º de outubro é um dia para ficar marcado na história do futebol brasileiro. Anunciamos mudanças profundas na estrutura. Na minha posse, anunciei que os campeonatos estaduais teriam 11 datas e essa promessa foi cumprida. Essas mudanças têm dois motivos: reduzir a carga de jogos para os times da elite e aumentar acesso a competições nacionais para os times que por décadas ficam boa parte do ano sem calendário. 2026 ainda será um ano de transição. Toda caminhada precisa de um primeiro passo, que está sendo dado hoje”, disse Samir Xaud.

Mudanças significativas

O Campeonato Brasileiro de 2026 terá início no dia 28 de janeiro. O formato será o mesmo, com 20 times se enfrentando em turno e returno, com quatro rebaixados, seis vagas para a Libertadores e outras seis para a Sul-Americana do ano seguinte.

A Copa do Brasil, por sua vez, foi remodelada. Ao todo, serão 126 times na disputa, com cinco fases iniciais, sendo que todos os 20 times da Série A só entram na competição na quinta fase, a última antes das oitavas de final.

Dessa forma, serão 102 vagas distribuídas nos campeonatos estaduais e outras quatro para os campeões das Séries C, D, Copa Verde e Copa do Nordeste As oitavas, quartas e semifinais serão em jogos de ida e volta. A final será em partida única que encerra o calendário do futebol brasileiro no dia 6 de dezembro.

Nesse sentido, os Estaduais passarão a ter no máximo 11 datas. A definição dos respectivos formatos ficarão a cargo de cada uma das federações, assim como a distribuição de vagas para a Copa do Brasil. A CBF, então, apresentou que as datas-base são de 11/01 (início) e 08/03 (término).

Além da Copa do Nordeste e da Copa Verde, a entidade irá criar a Copa Sul-Sudeste. Equipes classificadas para os torneios Conmebol não disputam essas competições, que terão jogos justamente nas datas continentais. Apesar de estarem localizados na região sudeste, as equipes do Espírito Santo jogarão a Copa Centro-Oeste.

A Copa do Nordeste terá início no dia 25 de março e término no dia 7 de junho. Assim, os times classificados para competições Conmebol não disputam o torneio, que sairá de 16 para 20 clubes.

Impactos diretos

A CBF também anunciou o aumento de 64 para 96 participantes na Série D. Com esse critério, haverá um aumento de 26% no número de clubes com divisão nacional em 2026.

Além disso, estima-se que o número de partidas na temporada diminuirá em até 16%, com a redução dos estaduais e a entrada tardia na Copa do Brasil. A entidade prevê que investirá R$ 82 milhões a mais em competições a partir do ano que vem.

Novas competições

– Copa Sul-Sudeste – 12 clubes: 2 vagas para cada estado (PR, RS, SC, RJ, SP e MG).

– Copa do Nordeste – 20 clubes: aumento em relação a 2025 (16 clubes).

– Copa Verde – 24 clubes: será dividida entre Copa Norte e Copa Centro-Oeste. Os vencedores de cada uma das regiões se enfrentarão para decidir o campeão da Copa Verde.

Fair play financeiro e impedimento semiautomático

O mandatário informou que os estudos para a implantação do fair play financeiro estão em estágio avançado. A entidade, então, pretende anunciar em novembro um novo sistema de sustentabilidade financeira no futebol brasileiro. Por fim, ele também destacou as conversas para elaborar o impedimento semiautomático já na temporada de 2026.

“Os estudos para o fair play financeiro estão em estágio avançado e em novembro vamos anunciar as regras para o novo sistema de sustentabilidade financeira no futebol brasileiro. Um passo essencial para garantir mais equilíbrio e sustentabilidade para os clubes”, anunciou Xaud

“Estamos finalizando os estudos para a implantação do impedimento semiautomático no futebol brasileiro já para 2026”, completou o presidente da CBF

