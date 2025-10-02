Seleção Brasileira fará amistosos contra Senegal e Tunísia em novembro

A CBF chegou a um acordo preliminar para que a Seleção Brasileira dispute dois amistosos em novembro, na próxima Data Fifa. Os confrontos serão contra Senegal e Tunísia, com a expectativa de que sejam realizados em Londres e em Paris. As informações são do site ‘GE’.

Apesar do acerto, a confirmação oficial ainda depende do desfecho das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Isso porque tanto Senegal quanto Tunísia correm o risco de disputar a repescagem continental, o que inviabilizaria os compromissos contra o Brasil. A CBF anunciará a decisão logo após a rodada de outubro.

Em junho de 2023, o Brasil perdeu por 4 a 2 para o Senegal em amistoso em Portugal, sob o comando interino de Ramon Menezes, hoje na seleção sub-20. Já contra a Tunísia, o encontro mais recente ocorreu em setembro de 2022, em Paris, e terminou com goleada brasileira por 5 a 1.

Porém, antes de enfrentar os africanos, a equipe de Dorival Júnior terá dois testes na Ásia: encara a Coreia do Sul, em Seul, no dia 10 de outubro, e mede forças com o Japão, em Tóquio, no dia 14. Para março de 2026, a CBF já negocia amistosos de peso contra França e Holanda, que devem ocorrer nos Estados Unidos.

