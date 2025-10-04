Planaltina x Brasília: técnicos importados duelam na Série B do DF

Hugo Pilo, nascido no Uruguai, e o português Manuel Rodrigues são as atrações à beira do campo neste domingo em um duelo entre técnicos estrangeiros - (crédito: Planaltina EC e Brasília FC)

Parafraseando a canção Eduardo e Mônica, de Renato Russo, quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo Candangão? A Série B do Campeonato do Distrito Federal chega neste fim de semana à penúltima rodada com um duelo aleatório entre técnicos estrangeiros candidatos a catapultar times à primeira divisão de 2026 (confira os jogos da sexta rodada no fim da matéria).

Vice-líder da segunda divisão com 10 pontos, o Planaltina tem um treinador uruguaio. Hugo Adrian Pilo Burgos é o anfitrião neste domingo, às 15h30, no Estádio Planaltina de Goiás, contra o Brasília. O dono da prancheta colorada nasceu em Portugal. Manuel Jorge Freitas Rodrigues tem a missão de devolver o heptacampeão da cidade ao banquete principal.

Sem querer, querendo, a segunda divisão adere a uma tendência nacional. A Série A do Campeonato Brasileiro tem nove técnicos importados: seis argentinos, dois portugueses e um italiano. A abertura das fronteiras do mercado nacional inspira torneios domésticos como a segunda divisão do Campeonato do Distrito Federal.

Hugo Pilo é praticamente um símbolo do Planaltina. A dedicação em pessoa ao clube. “A partida significa mais pelo que representa de promoção do que pela presença dos técnicos. Na minha equipe, o mais importante são os jogadores. Como comissão técnica, simplesmente tentamos extrair o melhor de cada um individualmente para que possamos adaptar isso à equipe”, diz o treinador em entrevista ao Correio.

O uruguaio projeta a partida deste domingo. “A minha expectativa é ganhar. Vai ser um jogo de um só gol. Imagino muito equilíbrio e o vencedor levará mais de três pontos. No nosso caso, vai ser um passo importante, mas para subirmos, precisamos também vencer o último jogo contra o Luziânia”, pondera Hugo Pilo.

Uma das características do profissional de 49 anos é o respeito a qualquer adversário. “Dizer que poderia ser um jogo de acesso seria subestimar um oponente, e isso é algo que eu nunca faria”. O Planaltina é vice-líder da Série B do DF com 10 pontos no terceiro critério de desempate: saldo de gols. Tem 13 contra 8 do Brasília.

O time colorado aposta no lusitano Manuel Rodrigues para acessar o G2. Ele também minimiza o peso de dois técnicos estrangeiros. “Vejo um jogo entre Brasília e Planaltina. Claro que é sempre bom. O trabalho está sendo bem-feito. São dois times com capacidade de acesso. Vai ser um prazer enorme se nós conseguirmos colocar o nosso Brasília na Série A na próxima temporada”, diz o dono da prancheta vermelha.

Assim com Hugo Pilo, ele prevê um confronto duríssimo. “Vai ser difícil para os dois times. Não é o jogo 100% decisivo, isso vai ficar para a última rodada, mas quem sair vencedor desse jogo tem grandes possibilidades de conseguir o acesso. O nosso último jogo é mais acessível do que o do Planaltina. Se o jogo terminar empatado, eu vejo o Planaltina com muitas dificuldades de conseguir o acesso. Eu acredito que eles sabem disso e jogando em casa eles estarão muito mais pressionados e ansiosos”, analisa.

O português programa o Brasília para mandar na partida. “Queremos ser nós a mandar no jogo, a tomar as decisões que levem ao gol e à nossa vitória e estamos com essa ambição de ganhar. Sabemos que, se vencermos, praticamente conseguiremos o acesso, e por esse motivo nós treinamos muito bem durante a semana. Estão confiantes de que vai dar certo”.

Programe-se

6ª rodada

4/10 - Sábado

15h30 - Luziânia x Candango

5/10 - Domingo

15h30 - Planaltina x Brasília

15h30 - Riacho City x Aruc

18h - Cruzeiro x Greval

GRUPO A Pts J V E D GP GC SG CV CA % 1º ARUC 11 5 3 2 0 18 1 17 1 6 73 2º Planaltina 10 5 3 1 1 15 2 13 1 19 66 3º Brasília 10 5 3 1 1 12 4 8 0 13 66 4º Cruzeiro 8 5 2 2 1 7 5 2 1 10 53 5º Luziânia 6 5 1 3 1 6 3 3 0 12 40 6º Riacho City 4 5 1 1 3 5 18 -13 0 8 26 7º GREVAL 3 5 1 0 4 6 13 -7 0 12 20 8º Candango 3 5 1 0 4 4 27 -23 0 6 20