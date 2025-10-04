Planaltina x Brasília: técnicos importados duelam na Série B do DF

Parafraseando a canção Eduardo e Mônica, de Renato Russo, quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo Candangão? A Série B do Campeonato do Distrito Federal chega neste fim de semana à penúltima rodada com um duelo aleatório entre técnicos estrangeiros candidatos a catapultar times à primeira divisão de 2026 (confira os jogos da sexta rodada no fim da matéria).
Vice-líder da segunda divisão com 10 pontos, o Planaltina tem um treinador uruguaio. Hugo Adrian Pilo Burgos é o anfitrião neste domingo, às 15h30, no Estádio Planaltina de Goiás, contra o Brasília. O dono da prancheta colorada nasceu em Portugal. Manuel Jorge Freitas Rodrigues tem a missão de devolver o heptacampeão da cidade ao banquete principal.
Sem querer, querendo, a segunda divisão adere a uma tendência nacional. A Série A do Campeonato Brasileiro tem nove técnicos importados: seis argentinos, dois portugueses e um italiano. A abertura das fronteiras do mercado nacional inspira torneios domésticos como a segunda divisão do Campeonato do Distrito Federal.
Hugo Pilo é praticamente um símbolo do Planaltina. A dedicação em pessoa ao clube. “A partida significa mais pelo que representa de promoção do que pela presença dos técnicos. Na minha equipe, o mais importante são os jogadores. Como comissão técnica, simplesmente tentamos extrair o melhor de cada um individualmente para que possamos adaptar isso à equipe”, diz o treinador em entrevista ao Correio.
O uruguaio projeta a partida deste domingo. “A minha expectativa é ganhar. Vai ser um jogo de um só gol. Imagino muito equilíbrio e o vencedor levará mais de três pontos. No nosso caso, vai ser um passo importante, mas para subirmos, precisamos também vencer o último jogo contra o Luziânia”, pondera Hugo Pilo.
Uma das características do profissional de 49 anos é o respeito a qualquer adversário. “Dizer que poderia ser um jogo de acesso seria subestimar um oponente, e isso é algo que eu nunca faria”. O Planaltina é vice-líder da Série B do DF com 10 pontos no terceiro critério de desempate: saldo de gols. Tem 13 contra 8 do Brasília.
O time colorado aposta no lusitano Manuel Rodrigues para acessar o G2. Ele também minimiza o peso de dois técnicos estrangeiros. “Vejo um jogo entre Brasília e Planaltina. Claro que é sempre bom. O trabalho está sendo bem-feito. São dois times com capacidade de acesso. Vai ser um prazer enorme se nós conseguirmos colocar o nosso Brasília na Série A na próxima temporada”, diz o dono da prancheta vermelha.
Assim com Hugo Pilo, ele prevê um confronto duríssimo. “Vai ser difícil para os dois times. Não é o jogo 100% decisivo, isso vai ficar para a última rodada, mas quem sair vencedor desse jogo tem grandes possibilidades de conseguir o acesso. O nosso último jogo é mais acessível do que o do Planaltina. Se o jogo terminar empatado, eu vejo o Planaltina com muitas dificuldades de conseguir o acesso. Eu acredito que eles sabem disso e jogando em casa eles estarão muito mais pressionados e ansiosos”, analisa.
O português programa o Brasília para mandar na partida. “Queremos ser nós a mandar no jogo, a tomar as decisões que levem ao gol e à nossa vitória e estamos com essa ambição de ganhar. Sabemos que, se vencermos, praticamente conseguiremos o acesso, e por esse motivo nós treinamos muito bem durante a semana. Estão confiantes de que vai dar certo”.
Programe-se
6ª rodada
4/10 - Sábado
15h30 - Luziânia x Candango
5/10 - Domingo
15h30 - Planaltina x Brasília
15h30 - Riacho City x Aruc
18h - Cruzeiro x Greval
|GRUPO A
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|CV
|CA
|%
|1º
|ARUC
|11
|5
|3
|2
|0
|18
|1
|17
|1
|6
|73
|2º
|Planaltina
|10
|5
|3
|1
|1
|15
|2
|13
|1
|19
|66
|3º
|Brasília
|10
|5
|3
|1
|1
|12
|4
|8
|0
|13
|66
|4º
|Cruzeiro
|8
|5
|2
|2
|1
|7
|5
|2
|1
|10
|53
|5º
|Luziânia
|6
|5
|1
|3
|1
|6
|3
|3
|0
|12
|40
|6º
|Riacho City
|4
|5
|1
|1
|3
|5
|18
|-13
|0
|8
|26
|7º
|GREVAL
|3
|5
|1
|0
|4
|6
|13
|-7
|0
|12
|20
|8º
|Candango
|3
|5
|1
|0
|4
|4
|27
|-23
|0
|6
|20
