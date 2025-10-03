Candangão Feminino: Real e Cresspom iniciam confronto por vaga na final

Victor Hugo comanda as Leoas do Planalto: em busca do sétimo título consecutivo no futebol do Distrito Federal - (crédito: Julio César Silva/Real Brasília)

O Real Brasília terá de passar por cima do “cadáver” do Cresspom se quiser manter o sonho de igualar o recorde de títulos do adversário nesta temporada. Os dois times iniciam neste sábado o duelo pelas semifinais do Campeonato Feminino do Distrito Federal. Terceiro colocado na primeira fase, o Clube Recreativo Esportivo dos Subtenentes será o anfitrião contra as atuais hexacampeãs, Leoas do Planalto, às 10h, no Rorizão, em Samambaia.

Em defesa do título, o Real Brasília perdeu apenas uma partida na primeira fase e ficou em segundo lugar na etapa classificatória. O time representante da capital na elite perdeu para o Minas por 2 x 0. O técnico Victor Hugo não espera jogo fácil na matinê deste sábado.

“A expectativa é muito boa. Fizemos uma excelente semana de trabalho, corrigimos alguns erros que vínhamos cometendo durante a competição e estamos bem confiantes. Jogo difícil, o Cresspom é um clube tradicional de Brasília, eu conheço o treinador, nós fizemos o curso da CBF juntos, então vai ser muito difícil”, analisa Victor Hugo.

A derrota para o Minas, dono da melhor campanha na primeira fase, não incomoda o técnico das Leoas. “Acontece. É o segundo jogo que o Real perde para o Minas. Teve uma outra sob o comando do Galdino. Elas foram precisas nos nossos erros e conseguiram essa vitória. São erros que nós corrigimos. É passar pela semi para depois falar em heptacampeonato”, instrui Victor Hugo, evitando qualquer tipo de ansiedade na fase de mata-mata.

O conselho de Victor Hugo ao elenco do Real Brasília é evitar o pensamento acelerado. “Primeiro eu penso no próximo jogo. Se a gente fizer o que foi proposta durante a semana tudo vai dar certo. Vamos chegar a mais uma final e conquistar o título”, avalia.

Sob o comando de Luiz Victor Queiroga, o Cresspom terminou a primeira fase na terceira colocação. O tradicional time do futebol feminino não alcança a final desde o vice em 2018 contra o Minas Brasília. “Eu conheço o treinador. A gente fez o curso da CBF (Academy) juntos”, destaca Victor Hugo. Houve empate por 2 x 2 na segunda rodada.

O outro jogo de ida das semifinais foi disputado na noite de sexta-feira e praticamente encaminho a classificação do Minas Brasília para a decisão. A equipe comandada pela única mulher entre os semifinalistas, Kethleen Azevedo, goleou o Ceilândia por 6 x 1.

Semifinais

2/10 – Quinta-feira

Ceilândia 1 x 6 Minas Brasília

4/10 – Sábado

Cresspom x Real Brasília

10h Rorizão, em Samambaia (ida)

