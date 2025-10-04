Fluminense vence o Galo no Maracanã e encosta no G6 do Brasileiro

O Fluminense aproveitou muito bem o mau momento do Atlético Mineiro e venceu sem grande esforço o rival mineiro neste sábado, 4/10, por 3 a 0. Os gols neste duelo no Maracanã foram de Samuel Xavier, no primeiro tempo, e de Serna e Keno, na etapa final, para alegria da torcida, que nãocompareceu em grande npumero (20.198). Duelo também de festa para Thiago Silva. O zagueiro celebrou com uma boa atuação a sua partida 200 com a camisa do Tricolor.

Assim, o Fluminense segue na briga para entrar no G6. Afinal, chega aos 38 pontos, em sétimo. Apenas dois atrás do Bahia. O Atlético está em 15º, com 29 pontos. Mas com grande risco de se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento: o Vitória, primeiro dentro, com 25 pontos, ainda joga nesta rodada.

Samuel Xavier põe o Flu na frente

O Galo entrou em campo com três zagueiros e um volante mais preso. Não por acaso, o jogo começou truncado, com ambas as equipes se estudando. Mas sem lances de perigo até os 13 minutos. Afinal, os times até chegaram às intermediárias de ataque, contudo não infiltravam na área com efetividade. Até que, aos 14 minutos, após jogada pela esquerda, Lucho enfiou uma bola para John Kennedy. O atacante finalizou para uma defesa parcial de Everson. A bola sobrou para Samuel Xavier, que bateu de primeira e abriu o placar para o Fluminense.

Após o gol, o Tricolor ficou mais encaixado no meio de campo, enquanto o Atlético tentava jogadas pelos flancos, mas sem sucesso. Hulk, em má fase, errava passes, reclamava de um pênalti inexistente e ainda cobrou mal duas faltas. Com isso, o Galo pouco assustava. Assim, o Fluminense administrou bem a vantagem até o intervalo. Além disso, levou perigo em dois chutes de Canobbio, que pararam em boas defesas de Everson.

Tricolor amplia na etapa final

No segundo tempo, o Galo voltou com Scarpa e Menino nas vagas de Bernard e Igor Gomes, respectivamente. Tentou ir mais ao ataque, mas deixou buracos para contra-ataques. E um deles foi fatal. Após uma bola levantada em lateral, Lucho, que tem apenas 1,61 m, ganhou no alto e a bola ficou com John Kennedy. Ele avançou e tocou para Serna. O Galo estava tão mal posicionado que Hulk é quem estava na marcação. Serna disparou e tocou na saída de Everson. Fluzão 2 a 0.

Sampaoli tentava. Acabou com o esquema com três zagueiros e sacou o inoperante Arana. Scarpa passou a gerenciar os ataques. Porém, mesmo com um pouco mais de posse (57%), finalizava muito menos do que o Flu, que sempre apostava em contra-ataque com inteligência.

Nos minutos finais, Zubeldía começou a fazer alterações. Entraram Everaldo e Lima (aos 35), e no fim, Bernal e Keno (aos 45). E aos 46, saiu o terceiro gol com assinatura dos reservas. Afinal, everaldo ganhou de Vitor Hugo pelo alto e tocou para Lima. O cruzamento achou Keno, que no seu primeiro toque na bola, cabeceou, matando Everson. Enfim, Fluzão 3 a 0.

FLUMINENSE 3×0 ATLÉTICO

Campeonato Brasileiro – 27ª rodada

Data: 4/10/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 20.198

Público pagante: 18.038

Renda: R$ 801.633,50

Gols: Samuel Xavier, 14’/1º (1-0); Serna, 13’/2ºT (2-0); Keno, 46’/2ºT (3-0)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Bernal, 45’/2ºT) e Lucho Acosta (Lima, 35’/2ºT); Canobbio (Santi Moreno, 45’/2ºT), Serna (Keno, 45’/2ºT) e John Kennedy (Everaldo, 35’/2ºT) Técnico: Luis Zubeldía.

ATLÉTICO: Everson; Iván Román (Biel, 17’/2ºT), Junior Alonso e Vitor Hugo; Natanael, Alan Franco, Igor Gomes (Scarpa, Intervalo), Bernard (Gabriel Menino,Intervalo) e Guilherme Arana (Caio Paulista, 17’/2ºT); Rony e Hulk (Reinier, 29’/2ºT) . Técnico: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões Amarelos: John Kennedy, Serna (FLU); Iván Román, Alan Franco , Vitor Hugo, Caio Paulista (ATL)

Cartões Vermelhos: –