Série B do DF: Brasília aposta na dupla de ataque em busca do acesso

Felipe Clemente fala ao Correio sobre a possibilidade de ser o artilheiro da segunda divisão do Distrito Federal pela segunda vez. Pedro Felipe explica parceria afinada com o goleador colorado

Felipe Clemente e Pedro Felipe comemora gol do Brasília na vitória contra o Planaltina pela sexta rodada: dupla afinada - (crédito: Neftaly Oliveira/Brasília)
Depois de duas temporadas de ausência na elite do futebol do Distrito Federal, o Brasília tem, hoje, a oportunidade de consolidar o retorno ao Campeonato Candango. Dependendo apenas de si para assegurar a segunda vaga disponível na primeira divisão — a Aruc subiu com uma rodada de antecedência —, o Colorado aposta em uma dupla ofensiva goleadora para ter êxito: Felipe Clemente e Pedro Felipe são as referências do time para vencer o lanterna Candango, às 15h30, no Bezerrão.

O cenário do Brasília na Segundinha do Candangão se clareou na última rodada. Em confronto direto com o Planaltina, o Colorado venceu por 2 x 0, com dois gols de Felipe Clemente. O resultado colocou o time na segunda posição, com 13 pontos, três a mais em relação ao PEC. Assim, um empate contra o Candango é suficiente para terceiro maior campeão do Distrito Federal, com oito taças, se colocar novamente entre as principais equipe da região.

As referências ofensivas do Brasília dividiram os gramados nas seis partidas do clube na Segundinha. Embora tenham começado apenas uma partida juntos como titulares, os dois são responsáveis por mais da metade dos gols da equipe na campanha. Artilheiro do torneio, Clemente marcou seis vezes. Acionado muitas vezes do banco de reservas, Pedro Felipe contribuiu com dois gols. O tempo, porém, foi suficiente para garantir um entrosamento importante da dupla.

"Eu conheço o Clemente. Sei como ele gosta de jogar, que ataca muito bem os espaços. Eu procuro estar sempre junto para fazermos as jogadas. É bom e fácil jogar ao lado do Clemente, que tem muita qualidade. Um finalizador nato. Tenho essas características parecidas com as dele: ele fica mais centralizado e eu caindo mais pelos lados. Estou procurando municiá-lo a todo momento. Tenho dois gols e duas assistências no campeonato", explicou Pedro Felipe.

Com a ajuda do companheiro, inclusive, Felipe Clemente está próximo de ser artilheiro da Segundinha pela segunda vez na carreira, repetindo o feito de 2023 com a camisa do Ceilandense. "Estou feliz com as minhas atuações. A gente sabia que não seria fácil. Tivemos alguns confrontos diretos e conquistamos pontos. Vou fazer de tudo para fazer mais gols, para ajudar o Brasília a voltar para onde nunca deveria ter saído e também para coroar meu ano. Essa artilharia vai ser muito importante para mim", destacou o camisa nove.

Além do acesso, o Brasília desponta com chances de ganhar o título da Segundinha do Candangão. Para isso, além de vencer o Candango, o time colorado precisa torcer por um tropeço da líder Aruc. Às 15h30, o Time do Samba pega o Grêmio Valparaíso, no Serejão, dependendo de uma vitória para subir com o troféu nas mãos. Todas as partidas da rodada decisiva serão transmitidas ao vivo pelo YouTube.

Artilheiro: Felipe Clemente (Brasília), 6 gols

postado em 11/10/2025 00:01 / atualizado em 11/10/2025 17:00
