Série B do DF: Brasília aposta na dupla de ataque em busca do acesso

Depois de duas temporadas de ausência na elite do futebol do Distrito Federal, o Brasília tem, hoje, a oportunidade de consolidar o retorno ao Campeonato Candango. Dependendo apenas de si para assegurar a segunda vaga disponível na primeira divisão — a Aruc subiu com uma rodada de antecedência —, o Colorado aposta em uma dupla ofensiva goleadora para ter êxito: Felipe Clemente e Pedro Felipe são as referências do time para vencer o lanterna Candango, às 15h30, no Bezerrão.

O cenário do Brasília na Segundinha do Candangão se clareou na última rodada. Em confronto direto com o Planaltina, o Colorado venceu por 2 x 0, com dois gols de Felipe Clemente. O resultado colocou o time na segunda posição, com 13 pontos, três a mais em relação ao PEC. Assim, um empate contra o Candango é suficiente para terceiro maior campeão do Distrito Federal, com oito taças, se colocar novamente entre as principais equipe da região.

As referências ofensivas do Brasília dividiram os gramados nas seis partidas do clube na Segundinha. Embora tenham começado apenas uma partida juntos como titulares, os dois são responsáveis por mais da metade dos gols da equipe na campanha. Artilheiro do torneio, Clemente marcou seis vezes. Acionado muitas vezes do banco de reservas, Pedro Felipe contribuiu com dois gols. O tempo, porém, foi suficiente para garantir um entrosamento importante da dupla.

"Eu conheço o Clemente. Sei como ele gosta de jogar, que ataca muito bem os espaços. Eu procuro estar sempre junto para fazermos as jogadas. É bom e fácil jogar ao lado do Clemente, que tem muita qualidade. Um finalizador nato. Tenho essas características parecidas com as dele: ele fica mais centralizado e eu caindo mais pelos lados. Estou procurando municiá-lo a todo momento. Tenho dois gols e duas assistências no campeonato", explicou Pedro Felipe.

Com a ajuda do companheiro, inclusive, Felipe Clemente está próximo de ser artilheiro da Segundinha pela segunda vez na carreira, repetindo o feito de 2023 com a camisa do Ceilandense. "Estou feliz com as minhas atuações. A gente sabia que não seria fácil. Tivemos alguns confrontos diretos e conquistamos pontos. Vou fazer de tudo para fazer mais gols, para ajudar o Brasília a voltar para onde nunca deveria ter saído e também para coroar meu ano. Essa artilharia vai ser muito importante para mim", destacou o camisa nove.

Além do acesso, o Brasília desponta com chances de ganhar o título da Segundinha do Candangão. Para isso, além de vencer o Candango, o time colorado precisa torcer por um tropeço da líder Aruc. Às 15h30, o Time do Samba pega o Grêmio Valparaíso, no Serejão, dependendo de uma vitória para subir com o troféu nas mãos. Todas as partidas da rodada decisiva serão transmitidas ao vivo pelo YouTube.

Última rodada

11/10 - Sábado

10h Cruzeiro x Riacho City (Serejão)

15h30 Brasília x Candango (Bezerrão)

15h30 Luziânia x Planaltina (Rorizão)

15h30 Greval x Aruc (Serejão)

Artilheiro: Felipe Clemente (Brasília), 6 gols

Candangão Série B / 2025

Primeira Fase GRUPO A Pts J V E D GP GC SG CV CA % 1º ARUC 14 6 4 2 0 23 4 19 1 7 77 2º Brasília 13 6 4 1 1 14 4 10 0 16 72 3º Planaltina 10 6 3 1 2 15 4 11 2 22 55 4º Luziânia 9 6 2 3 1 8 3 5 0 14 50 5º Cruzeiro 8 6 2 2 2 8 7 1 1 11 44 6º GREVAL 6 6 2 0 4 8 14 -6 1 12 33 7º Riacho City 4 6 1 1 4 8 23 -15 0 10 22 8º Candango 3 6 1 0 5 4 29 -25 0 7 16