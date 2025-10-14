Zico analisa derrota do Brasil para o Japão: "Virada com autoridade"

Ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira afirmou acreditar que o principal fator responsável pela derrota da trupe de Carlo Ancelotti foi o rodízio promovido na equipe - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma "virada com autoridade". Foi dessa forma que o ex-meio-campista Arthur Antunes Coimbra, o Zico, classificou a derrota da Seleção Brasileira sofrida diante do Japão, por 3x2, nesta terça-feira (14/10). Apesar de ter encerrado o primeiro tempo com vitória parcial por 2x0, o Brasil tomou a virada durante a etapa complementar e acabou superado.

Em entrevista ao jornalista José Natal, o ídolo do Flamengo e da Seleção Brasileira afirmou acreditar que o principal fator responsável pela derrota da trupe de Carlo Ancelotti tenha sido o rodízio promovido na equipe durante o desafio sediado no Ajinomoto Stadium, na capital Tóquio.



"Foi uma virada com autoridade. Três gols em menos de trinta minutos. Os treinadores fazem escolhas, e, do lado brasileiro, a preferência foi fazer um rodízio para olhar o máximo de jogadores em ação. É alguém que chegou há pouco e ainda não conhece muitos jogadores", avaliou Zico, que está no Japão.

Zico opina que, com isso, pagou-se o preço pela falta de entrosamento. Para ele, a procura de muitos por jogadas individuais, para mostrar de serviço e qualidade, é outro fator presente na composição da derrota, "pois todos querem chegar à Copa".

"Em qualquer circunstância, tomar uma virada dessa é para se ligar um alerta, pois os jogadores precisam estar atentos. Foi uma vitória merecida do Japão. É um grande time, bem diferente da (Seleção) Coreana, por exemplo. Japão hoje está muito competitivo. Foi um ótimo teste", frisou.

Próximos passos trarão rivais africanos

Após a vitória por 5x0 diante da Coreia do Sul e a derrota por 3x2 contra o Japão, a Seleção Brasileira terá um período de um mês entre o retorno do tour na Ásia e a próxima apresentação. Conforme já confirmado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os compromissos seguintes do time verde-amarelo serão contra seleções africanas. As partidas ocorrerão em solo europeu.

O treinador italiano Carlo Ancelotti já afirmou que a próxima convocação, a penúltima antes da Copa do Mundo, marcada para junho de 2026, marcará a fase final de testagens. Ou seja, a lista para os amistosos do próximo mês de março, formada para os compromissos finais antes do Mundial, terá poucas mudanças em relação a definitiva. A CBF já organiza amistosos contra seleções europeias como preparação final para a Copa.