Santos enfrenta o Corinthians e tenta quebrar tabu com Dorival Junior

A noite desta quarta-feira reserva um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. Na Vila Belmiro, o Santos recebe o Corinthians às 21h30, e o duelo pode dar um novo rumo para o Peixe na temporada.

Com o fantasma do rebaixamento assombrando mais uma vez, o Santos precisa vencer o clássico desta quarta para se afastar de vez do Z4. Entretanto, para isso, vai precisar quebrar um tabu incômodo diante do técnico adversário.

Segundo dados levantados pelo portal ‘Diario do Peixe’, Santos não vence um time treinado por Dorival Junior há cinco anos. Desde a última vitória, o treinador já enfrentou o Peixe por quatro equipes diferentes, e em todas elas, levou vantagem sobre o Santos.

O último triunfo santista sobre Dorival Junior foi quando o técnico comandava o Athletico-PR, em 2020. Em 16 de agosto daquele ano, o Santos venceu o Athletico por 3 a 1, mas desde então, não consegue superar Dorival. O treinador enfrentou o Santos por Ceará, Flamengo, São Paulo e Corinthians, e segue invicto desde então.

Curiosamente, Dorival Junior é um nome que está na história do Santos. O técnico foi o comandante de um dos times que mais encataram o futebol brasileiro – o Santos de 2010. No Peixe, o treinador conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil daquele ano, em um time marcado pelo trio Neymar, Ganso e Robinho.

