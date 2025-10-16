Real Madrid avalia mudança histórica

Florentino Pérez estaria disposto a romper uma tradição que dura desde a fundação do clube, em 1902 - (crédito: Foto Dan Mullan/Getty Images)

O Real Madrid pode estar próximo de uma mudança histórica no clube. De acordo com informações divulgadas pelo ‘The Athletic’, nesta quinta-feira (16), Florentino Pérez e a diretoria merengue estudam abrir o clube para investidores externos. Dessa maneira, caso a ideia vá adiante, os sócios deixarão de ser os únicos donos do time.

Mesmo sendo o único clube de futebol a ultrapassar a marca de 1 bilhão de euros em receitas, a cúpula merengue acredita que precisa de mais recursos para seguir competitiva na Champions.

Para isso, Florentino estaria disposto a romper uma tradição que já dura 123 anos. O presidente deve apresentar o projeto com mais detalhes na próxima assembleia geral, marcada para novembro.

Desde a fundação em 1902, o Real Madrid pertence exclusivamente aos seus sócios, assim como o Barcelona. Mas essa estrutura histórica pode estar prestes a mudar.

