Craque Neto perde a paciência com o Santos e manda recado para Neymar

A derrota do Santos por 1 a 0 para o Vitória, na noite de segunda-feira (20), gerou repercussões negativas dentro e fora de campo. O resultado deixou o clube alvinegro em situação delicada no Campeonato Brasileiro, já que o Vitória, primeiro time dentro do Z4, igualou-se em pontos com o Peixe.

A tensão aumentou com o pênalti marcado após falta do goleiro Gabriel Brazão em Renzo López, que definiu o placar da partida. Isso porque o lance colocou a arbitragem de Rafael Klein no alvo das críticas do jogo, inclusive com protesto de Neymar nas redes sociais.

O camisa 10, afastado por lesão muscular na coxa direita, questionou publicamente a condução da partida e pediu mais profissionalismo nas decisões da arbitragem brasileira.

Durante o programa Os Donos da Bola, o apresentador Craque Neto não poupou críticas ao desempenho da equipe santista e, principalmente, à postura de Neymar diante da situação do clube.

"Como é que o Corinthians poderia perder para um time tão ruim? Um time, não um clube. O clube é fantástico, é maravilhoso, é incrível, talvez o maior do mundo. Mas o time é ruim. É um time que não tem defesa, meio-campo e ataque", afirmou.

O ex-jogador também questionou a influência de Neymar fora das quatro linhas e ironizou sua presença no camarote: "Aí vem o Neymar, de Batman, achar que está tudo bem. Onde o Neymar fica mais, no campo ou no camarote? Vai jogar, truta! Vai tirar o Santos dessa situação", declarou Neto.

Situação no campeonato e próximos compromissos

Com 30 rodadas disputadas, o Santos segue ameaçado pelo rebaixamento e encara uma sequência decisiva para tentar se manter na elite do futebol brasileiro. No próximo domingo (26), enfrenta o Botafogo no Estádio Nilton Santos, às 16h.

A expectativa é de que Neymar continue fora, devido à lesão confirmada anteriormente. Contudo, de acordo com projeções internas citadas durante o programa, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda tem chances reais de vitória apenas contra o Fortaleza e o Sport, adversários diretos na parte inferior da tabela.

Mesmo sem atuar, Neymar tem desempenhado papel de liderança nos bastidores do clube. Recentemente, o jogador saiu em defesa do atacante Guilherme, criticado por parte da torcida, e deve continuar participando das decisões do grupo.