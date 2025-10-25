Inglaterra x Brasil: campeãs continentais se enfrentam no Etihad Stadium

Arthur Elias comanda o terceiro treino da Seleção Brasileira na casa do Manchester City - (crédito: Lívia Villas Boas / CBF)

A penúltima Data Fifa de 2025 vai proporcionar aos torcedores um spoiler da Finalíssima com o embate entre Brasil e Inglaterra, vencedores da Copa América e da Eurocopa feminina deste ano. Neste sábado, às 13h30, as seleções se enfrentam no Etihad Stadium, casa do Manchester City. Esse será o primeiro encontro do grupo após o triunfo invicto no torneio sul-americano e marca o início da trajetória verde-amarela para a Copa do Mundo de 2027, pela primeira vez sediada no país.

O confronto colocará à prova as duas seleções. Para o Brasil, o desafio será mais um teste contra uma forte equipe visando o compromisso maior com o Mundial. Entretanto, apesar da tensão envolvida no jogo, o clima no grupo é positivo. Em agosto, a Seleção Brasileira conquistou mais uma vez o título da Copa América, de forma invicta, contra a Colômbia. Esta Data Fifa é o primeiro encontro do elenco desde então.

“Desde a chegada de cada atleta, a gente vê que todo mundo que vem para a Seleção na Data-Fifa vem com muito otimismo, saudade, alegria e orgulho de vestir a camisa, de participar do nosso ambiente e de representar o Brasil em jogos difíceis”, contou o técnico Arthur Elias.

O paulista acrescentou que a disputa será uma boa oportunidade para o Brasil enfrentar as inglesas, tendo em vista a superioridade das rivais nos últimos anos. “Será um ótimo desafio. A Inglaterra vive um grande momento, é a atual bicampeã europeia e vice mundial. Então, jogar contra elas, que formam um time bastante maduro, será excelente para nossas atletas e estou muito satisfeito por termos essa oportunidade logo após nossa conquista da Copa América”, pontuou.

Peça importante no esquema de Arthur Elias, a meio-campista Angelina espera um jogo complexo. “Esperamos um jogo muito difícil. A Inglaterra já está no topo há alguns anos. Assistimos aos jogos da Eurocopa e sabemos da dificuldade, que elas estão muito bem esse ano. Acredito que será um jogo muito difícil e com certeza vamos dar o nosso melhor para sair com a vitória”, analisou a jogadora.

Desde segunda em Manchester, Arthur treinou o time de duas formas diferentes: primeiro, voltado para a recuperação do grupo, mais leve. E, no segundo, exigiu mais das atletas de forma coletiva, para avaliar as opções disponíveis.

Ficha técnica

Inglaterra

Hampton; Bronze, Carter, Maya Le Tissier,Alex Greenwood; Toone, Walsh, Stanway;Russo, Chloe Kelly e Michelle Agyemang

Técnica: Sarina Wiegman

Brasil

Lorena; Tarciane, Mariza, Isa Haas, Yasmim;Angelina, Duda Sampaio, Dudinha; Gio,Amanda Gutierres e Ludmilla

Técnico: Arthur Elias

Horário: 13h

Estádio: Etihad, em Manchester

Transmissão: Globo, SporTV e GE TV

* Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

