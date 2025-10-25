Zinho manda recado para Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

A derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira (23), na altitude de Quito, gerou fortes repercussões. Durante a transmissão da partida, o comentarista Zinho avaliou o desempenho da equipe e destacou que Abel Ferreira não repetiu o padrão de trabalho que costuma apresentar no comando alviverde.

O confronto foi o primeiro das semifinais da Copa Libertadores. Segundo Zinho, o time palestrino esteve muito abaixo do esperado, tanto na parte técnica quanto na execução tática.

O comentarista afirmou que Abel não acertou nas mudanças realizadas ao longo do jogo e que o Palmeiras perdeu sua habitual solidez defensiva, marca registrada desde a chegada do treinador português ao clube.

"O Palmeiras podia até achar um gol, mas não fez uma noite daquele Palmeiras que a gente conhece, do time confiável e sólido. O Abel não foi feliz nas mexidas e não fez um trabalho do nível do Abel, que a gente conhece no Palmeiras", disse Zinho, em comentário na transmissão da ESPN.

Análise do desempenho em Quito

O Palmeiras enfrentou dificuldades desde o início da partida. A LDU impôs ritmo intenso, aproveitando a altitude de Quito para pressionar a saída de bola e explorar os erros do adversário. O sistema defensivo não conseguiu se ajustar e sofreu três gols, comprometendo a vantagem para o jogo de volta.

Na visão de Zinho, além das falhas individuais, as escolhas de Abel Ferreira pesaram no resultado. As substituições não surtiram efeito, e o time mostrou pouca criatividade ofensiva para reagir.

Oportunidade desperdiçada e cenário para o jogo de volta

Nos minutos finais, o atacante Sosa teve a chance de diminuir o placar, mas parou na boa defesa do goleiro da LDU. Para Zinho, o lance poderia ter dado novo ânimo ao Palmeiras na disputa pela vaga na final.

"O Sosa teve a chance de diminuir, levar uma vantagem de dois gols e assim alimentar até uma esperança maior. Três a zero é uma vantagem muito grande. É possível reverter? É, mas esse gol que ele perdeu pode fazer falta", avaliou.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a invencibilidade na competição e agora precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. O jogo de volta da semifinal será na quinta-feira (30), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.