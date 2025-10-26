Yuri Alberto abre o jogo sobre a Copa do Mundo de 2026: "Arrependimento"

Yuri Alberto segue confiante em realizar um dos maiores desejos de sua carreira: disputar a Copa do Mundo de 2026. Apesar dos obstáculos recentes, o atacante do Corinthians acredita que ainda há espaço na Seleção Brasileira e aposta no seu estilo de jogo agressivo como diferencial na briga pela posição de centroavante.

Em meio à reta final de preparação para o torneio, o jogador destacou que o cenário atual oferece oportunidades a atletas que atuam no Brasil. Segundo ele, a constante rotatividade nas convocações mantém viva a possibilidade de ser lembrado por Carlo Ancelotti. "Sei que a minha posição ainda está em aberto, então quero lutar por ela, e acho que o Corinthians vai me deixar ainda mais próximo disso", afirmou Yuri.

A motivação para alcançar a vaga aumentou mesmo após o próprio técnico Dorival Júnior, que comandava a equipe no início do ano, reconhecer um erro: "O professor está aqui hoje comigo e fala para mim que o maior arrependimento dele é não ter me convocado". O centroavante lembra que, apesar de ter sido artilheiro do Brasileirão de 2024 e eleito craque do Paulistão de 2025, não foi chamado, o que reforçou sua determinação.

Atualmente com 24 anos, Yuri enfrentou períodos conturbados no Corinthians, inclusive cogitando deixar o clube durante uma fase de vaias da torcida e críticas públicas de Mano Menezes. A recuperação veio com apoio familiar, acompanhamento psicológico e mudança de postura. "Foi muita humilhação… Não consigo, não consigo, vou jogar a toalha", relembrou.

Aliás, o episódio mais marcante, segundo ele, foi quando ouviu de Mano Menezes a pergunta "você é burro?", em pleno jogo. Ainda assim, afirma que buscou maturidade diante da exposição: "Nunca se paga o mal com o mal. É dessa forma que eu levo a minha vida".

Posteriormente, o atacante sofreu com lesões — incluindo uma fratura na vértebra e uma cirurgia de hérnia inguinal —, mas surpreendeu com recuperações rápidas. De volta ao time, voltou a balançar as redes e a ser decisivo nos jogos.

Enquanto isso, sua parceria com Garro e Memphis, batizada de trio GYM, tem sido destaque no Corinthians e também fortaleceu sua confiança para buscar a vaga no Mundial. A identificação com o clube e a torcida é evidente: "Se tiver um dia de acontecer de eu sair, vai ser daquela forma que sempre falei. Tem que ser uma proposta que seja positiva para o Corinthians, para mim e para minha família".

Apesar de reconhecer que a recente lesão pode ter atrapalhado seu momento, Yuri acredita que ainda é possível: "Eu creio, sim, que essa posição de centroavante está muito em aberto. Não digo só para mim".