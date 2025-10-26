Xabi Alonso manda recado a Yamal antes de Real Madrid x Barcelona

Na véspera do El Clásico pela La Liga, Xabi Alonso respondeu às provocações do atacante Lamine Yamal. O treinador do Real Madrid falou em coletiva antes do primeiro duelo da temporada 2025/26 entre os rivais.

Durante participação na Kings League, Yamal comparou o Real Madrid a um time do torneio de fut-7 e disse que ambos "roubam e reclamam". Em resposta, o clube merengue classificou as declarações como "estúpidas". A repercussão cresceu na mídia, e, na Rádio Marca, na manhã de sexta-feira (24 de outubro), jornalistas consideraram o comentário "completamente inapropriado".

Questionado sobre as falas do jovem do Barcelona, Alonso adotou tom cauteloso na coletiva deste sábado (25 de outubro). "Não vou entrar em detalhes. Não vou opinar sobre todas as declarações dele. Há muitas declarações de pessoas do Barcelona, e não posso analisar todas".

Ao projetar o clássico, o treinador indicou que espera um duelo intenso e cobrou concentração total do elenco.

"O que eu tenho em mente é que vai ser uma partida intensa e muito disputada. Temos que estar preparados porque haverá momentos para tudo. Os jogadores precisam ter a adrenalina necessária. Não estou pensando em outras consequências".

O assunto dominou a agenda do pré-jogo. Em outra resposta, Alonso reforçou que o foco do Real Madrid está no desempenho dentro de campo e na preparação para o encontro.

O momento das equipes também movimenta os torcedores. O Barcelona voltou da Data Fifa com vitórias sobre Girona, pela liga, e Olympiacos, pela Champions. O Real Madrid venceu Getafe e Juventus por 1 a 0. Segundo o 365scores, o time madrilenho lidera a La Liga com 24 pontos, dois a mais que o Barcelona, e o jogo vale o topo da tabela.

O clássico acontece no Santiago Bernabéu neste domingo (26 de outubro), às 12h15 (horário de Brasília).