Atacante de quase R$ 10 milhões deve deixar o Botafogo no fim do ano

O atacante Gonzalo Mastriani, atualmente emprestado ao Botafogo, está com retorno encaminhado ao Athletico-PR para a temporada de 2026. O vínculo do uruguaio com o clube paranaense vai até o fim de 2026, e seu contrato de empréstimo com o time carioca, que inclui uma cláusula de compra, não deverá ser exercido.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Contratado pelo Athletico em 2024, após se destacar no América-MG, Mastriani teve boa performance em sua temporada de estreia, com 16 gols e cinco assistências em 47 partidas. Contudo, perdeu espaço no elenco do Furacão no início de 2025, o que levou à sua saída temporária. Na ocasião, o clube investiu cerca de R$ 9,8 milhões para contratá-lo.

No Botafogo, o atacante enfrentou dificuldades semelhantes. Ao longo de 16 partidas disputadas, balançou as redes apenas uma vez. Comandado por Davide Ancelotti, Mastriani teve poucas oportunidades em campo e acumulou apenas 38 minutos sob o comando do treinador, o que indica uma clara perda de espaço ao longo da temporada.

Segundo o portal ‘Trétis’, a tendência é de que o jogador retorne ao Athletico já em janeiro, salvo o surgimento de alguma proposta no mercado. O clube rubro-negro já observa a situação do atleta e conta com ele no grupo para o início da próxima temporada, caso não haja nova negociação.

Ainda assim, a fase de Mastriani no Botafogo não se traduziu em impacto técnico relevante. Desde o fim da disputa da Copa do Mundo de Clubes, em junho, ele participou de apenas cinco jogos, sendo titular em oito compromissos ao longo do ano. O desempenho abaixo das expectativas reforçou a decisão do clube carioca em não seguir com o jogador em definitivo.

Além disso, o ambiente interno no Botafogo também vive um momento de instabilidade fora das quatro linhas. O clube se prepara para enfrentar o Santos no domingo (26), às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo em que lida com discussões envolvendo a gestão de John Textor, que sofreu acusações formais por parte da Eagle.

Aos 32 anos, Mastriani segue com futuro indefinido para 2026, mas, ao menos por ora, deve ser reintegrado ao elenco do Athletico, clube que detém seus direitos econômicos. Resta saber se o Furacão contará com o atacante no seu planejamento ou se buscará uma nova colocação para o atleta no mercado da próxima janela.