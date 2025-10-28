Messi admite que pretende jogar a Copa do Mundo de 2026

Caso de fato vá para a Copa do Mundo nos EUA, México e Canadá, o argentino disputaria a sexta edição do torneio na carreira - (crédito: Foto: Divulgação / AFA)

Acabou o mistério. Em entrevista ao canal americano NBC, Lionel Messi admitiu que pretende disputar a Copa do Mundo de 2026, que vai ser disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Dessa forma, o craque argentino disputará sua sexta e, possivelmente, última Copa do Mundo da carreira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"É algo extraordinário estar na Copa do Mundo e eu vou adorar estar lá. Eu espero estar bem e ser importante para ajudar minha seleção, seu eu estiver lá", disse o craque argentino durante a entrevista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Messi disputou as Copas do Mundo de Alemanha 2006, África do Sul 2010, Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022, quando enfim conquistou o grande título que lhe faltava na carreira. No último Mundial, aliás, se tornou o recordista de jogos ao ultrapassar o alemão Lothar Matthäus, com 26 partidas.

Se disputar a Copa do Mundo de 2026, Messi se tornará o recordista de participações na competição, com seis. Contudo, o feito também pode ser alcançado pelo português Cristiano Ronaldo. Dessa forma, o Mundial do ano que vem pode ser o último para a dupla, que travou a rivalidade do século em campo.

"Eu vou avaliar isso no dia a dia quando começar a pré-temporada com o Inter Miami no ano que vem. Vou ver se eu poderei estar 100% e se vou ser útil ao grupo. Tenho muita vontade porque é uma Copa do Mundo. Nós ganhamos a última Copa, e poder defender esse título em campo novamente é espetacular, porque é sempre um sonho jogar pela seleção", afirmou.