Jogos de futebol são adiados por causa de megaoperação no Rio

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) anunciou, nesta terça-feira (28/10), que adiou a nona rodada da Série B1 do Campeonato Carioca. As partidas seriam disputadas nesta quarta-feira (29/10). Agora, acontecerão na quarta-feira seguinte (5/11), às 15h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A decisão foi tomada por segurança e para "evitar riscos e reduzir a circulação pela Cidade e Estado" em meio à megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV), realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte carioca, nesta terça-feira (28/10).
No entanto, a disputa da 10ª rodada, prevista para acontecer neste sábado (1º/11), está mantida.
Devido às ocorrências policiais no Rio de Janeiro, para evitar riscos e reduzir a circulação pela Cidade e Estado, a FERJ decidiu cancelar a 9ª rodada da Série B1 do Campeonato Carioca, marcada para acontecer nesta quarta-feira, dia 29 de outubro. pic.twitter.com/n2dak0Q22X— FERJ (@FFERJ) October 28, 2025
As partidas foram adiadas por conta da proximidade do conflito com o campo de algumas das partidas, como é o caso do Estádio da Rua Bariri, em Olaria, que sediaria a partida entre Paduano x Friburguense.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A rodada adiada diz respeito à disputa da Taça Corcovado, como é chamado o segundo turno da Série B1. É correspondente à terceira divisão do futebol carioca. Seis jogos foram afetados pelo adiamento.
Veja todos os jogos adiados em decorrência da megaoperação no Rio:
- Serrano x São Cristóvão: Estádio Atílio Marotti (Petrópolis)
- Petrópolis x Univassouras Artsul: De Los Lários (Duque de Caxias)
- Carapebus x Bonsucesso: Estádio Moacyrzão (Macaé)
- Nova Cidade x Campo Grande: Estádio Joaquim de Almeida Flores (Nilópolis)
- Niteroiense x Duque de Caxias: Arena Trops (Niterói)
- Paduano x Friburguense: Rua Bariri (Olaria)
Megaoperação é a maior já vista no estado do Rio de Janeiro
A ação deflagrada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28/10), contra o Comando Vermelho (CV), deixou ao menos 64 pessoas. Entre as vítimas, estão quatro policiais. Durante a madrugada, as Polícias Civil e Militar invadiram os Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte carioca. A bordo de 32 veículos blindados, prenderam 81 pessoas e apreenderam 42 fuzis.
O tráfico, no início da tarde, realizou uma represária em várias partes da cidade. Em locais como a Linha Amarela, a Grajaú-Jacarepaguá, a Rua Dias da Cruz e o Méier, por exemplo, barricadas com veículos tomados ou entulho foram feitas.
Cem mandados de prisão foram cumpridos por cerca de 2,5 mil agentes das forças de segurança. A ação foi mais uma etapa da Operação Contenção, que visa combater as atividades do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.
Saiba Mais
- Esportes Brasil derrota a Itália e encerra os amistosos na Europa invicto
- Esportes Messi admite que pretende jogar a Copa do Mundo de 2026
- Esportes Aos 45 anos, Fábio, do Fluminense, pode alcançar mais um recorde na carreira
- Esportes Palmeiras fecha setembro com déficit, mas bate recorde de receita no ano
- Esportes João Fonseca supera dor, cansaço e estreia com vitória no Masters de Paris
- Esportes Idoso de 81 anos morre em acidente com goleiro da Inter de Milão