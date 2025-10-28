InícioEsportes
Futebol carioca

Jogos de futebol são adiados por causa de megaoperação no Rio

Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) decidiu adiar as partidas, por segurança, para o dia 5 de novembro. Estado enfrenta a mais letal operação policial da história

O estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, é um dos grandes símbolos do futebol carioca e brasileiro - (crédito: Uai Turismo)
O estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, é um dos grandes símbolos do futebol carioca e brasileiro - (crédito: Uai Turismo)

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FFERJ) anunciou, nesta terça-feira (28/10), que adiou a nona rodada da Série B1 do Campeonato Carioca. As partidas seriam disputadas nesta quarta-feira (29/10). Agora, acontecerão na quarta-feira seguinte (5/11), às 15h. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A decisão foi tomada por segurança e para "evitar riscos e reduzir a circulação pela Cidade e Estado" em meio à megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV), realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte carioca, nesta terça-feira (28/10). 

No entanto, a disputa da 10ª rodada, prevista para acontecer neste sábado (1º/11), está mantida.

As partidas foram adiadas por conta da proximidade do conflito com o campo de algumas das partidas, como é o caso do Estádio da Rua Bariri, em Olaria, que sediaria a partida entre Paduano x Friburguense.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A rodada adiada diz respeito à disputa da Taça Corcovado, como é chamado o segundo turno da Série B1. É correspondente à terceira divisão do futebol carioca. Seis jogos foram afetados pelo adiamento.

Veja todos os jogos adiados em decorrência da megaoperação no Rio:  

  • Serrano x São Cristóvão: Estádio Atílio Marotti (Petrópolis)
  • Petrópolis x Univassouras Artsul: De Los Lários (Duque de Caxias)
  • Carapebus x Bonsucesso: Estádio Moacyrzão (Macaé)
  • Nova Cidade x Campo Grande: Estádio Joaquim de Almeida Flores (Nilópolis)
  • Niteroiense x Duque de Caxias: Arena Trops (Niterói)
  • Paduano x Friburguense: Rua Bariri (Olaria)

Megaoperação é a maior já vista no estado do Rio de Janeiro 

A ação deflagrada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (28/10), contra o Comando Vermelho (CV), deixou ao menos 64 pessoas. Entre as vítimas, estão quatro policiais. Durante a madrugada, as Polícias Civil e Militar invadiram os Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte carioca. A bordo de 32 veículos blindados, prenderam 81 pessoas e apreenderam 42 fuzis. 

O tráfico, no início da tarde, realizou uma represária em várias partes da cidade. Em locais como a Linha Amarela, a Grajaú-Jacarepaguá, a Rua Dias da Cruz e o Méier, por exemplo, barricadas com veículos tomados ou entulho foram feitas. 

Cem mandados de prisão foram cumpridos por cerca de 2,5 mil agentes das forças de segurança. A ação foi mais uma etapa da Operação Contenção, que visa combater as atividades do Comando Vermelho no Rio de Janeiro.  

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 28/10/2025 21:04
SIGA
x