Contra o Pinheiros, Brasília perde a primeira no NBB 2025/2026

O Brasília Basquete perdeu para o Pinheiros por 67 x 69, na manhã deste sábado (1º/11). Essa foi a primeira derrota da equipe do Distrito Federal na temporada 2025/26 do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida encerrou a sequência de quatro jogos seguidos do Brasília no Ginásio Nilson Nelson, com três vitórias, contra Osasco, Rio Claro e Paulistano.

O cestinha da partida foi o ala/pivô, Yan Djalo, do Pinheiros, com 22 pontos. Pelo Brasília, o destaque foi novamente o pivô Brunão, com 15 anotados.

“A gente veio com o propósito de defender, tentar trabalhar o nosso ritmo de jogo, que é defender e correr. E as bolas que foram sobrando pra mim, tentei aproveitar”, afirmou o cestinha Yan Djalo.

O próximo jogo do Brasília será contra o Caxias do Sul, no Ginásio do SESI, às 19h30, na quarta-feira (5/11). O Pinheiros volta a São Paulo e enfrentará o Osasco, dois dias antes, às 20h.

O jogo

A partida começou com um balde de água fria para o Brasília. Pela primeira vez na temporada, a equipe do Distrito Federal se viu atrás no placar por uma diferença de 10 pontos. O Pinheiros fazia um grande jogo, era sólido no ataque e consistente na defesa. O destaque do primeiro quarto foi o ala-pivô Yan Djalo, do Pinheiros, que teve atuação impecável e converteu todas as tentativas de arremesso, somando 11 pontos. A parcial do primeiro quarto se encerrou em 18 x 26.

No segundo quarto, o Brasília se encontrou na partida e reduziu a diferença para apenas três pontos. Guiada por Corvalán, que acertou duas bolas de três, a equipe do Distrito Federal se aproximava do Pinheiros no placar. Ainda assim, o time paulista mantinha uma atuação de gala, e Djalo seguia impecável. Desta vez, o ala-pivô converteu todas as quatro tentativas de arremesso. A parcial se encerrou em 32 x 35.

O terceiro quarto manteve o mesmo ritmo dos anteriores, o Brasília encostava no placar, mas o Pinheiros seguia no controle. A equipe paulista não permitiu o adversário ficar à frente no placar em nenhum momento. Djalo continuou sendo o destaque do jogo, somando sete pontos no período, embora tenha cometido erros. O placar do terceiro fechou-se por 48 x 53.

O último quarto serviu para o Pinheiros eliminar as chances de reação do Brasília e confirmar a vitória. A equipe paulista rapidamente abriu uma vantagem de dez pontos e controlou o jogo até o final. O time da capital federal ainda teve a oportunidade de empatar na última bola, mas desperdiçou a chance e acabou derrotado por 67 x 69.

