Tiago Splitter, o 1º brasileiro técnico na NBA, vira o jogo nos Blazers

O próximo desafio do Portland Trail Blazers, de Tiago Splitter, será contra o Miami Heat neste sábado, às 22h, pela temporada regular da NBA - (crédito: Steph Chambers/Getty Images via AFP)

Sob pressão depois da prisão — e liberação mediante o pagamento de finança — do técnico Chauncey Billups por suposto envolvimento em esquema de poker ilegal com participação da máfia, Tiago Splitter, treinador interino brasileiro do Portland Trail Blazers, tem um início surpreendente na missão: acumula cinco vitórias e três derrotas desde a posse. Alguns triunfos são sobre adversários contra astros da prateleira mais elevada da competição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na última quinta-feira, o catarinense de Blumenau derrubou o último invicto da liga profissional de basquete dos Estados Unidos ao superar o Oklahoma City Thunders por 121 x 119. O adversário é o atual campeão. Foi o quinto triunfo em oito jogos na competição. A equipe ocupa o sexto lugar na Conferência Oeste na temporada regular.

Splitter assumiu o comando dos Blazers em 23 de outubro de 2025 devido ao afastamento de Chauncey Billups, e se tornou o primeiro brasileiro a assumir um time da NBA. Desde lá, a franquia do Oregon derrotou Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, Denver Nuggets e Oklahoma City Thnders; e perdeu para Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers.

Entre os triunfos marcantes do Portland sob o comando de Tiago Splitter estão vitórias em cima do maior arremessador de três pontos da história da liga, Stephen Curry (Golden State Warriors), do sérvio três vezes MVP, Nikola Jokic (Denver Nuggets), e diante do atual jogador mais valioso da liga, Shai Gilgeous-Alexander (OKC). A próxima partida do time de Oregon ocorre às 22h (de Brasília) neste sábado, contra o Miami Heat, em Miami.

"Foram poucos jogos até agora, a gente competiu bem e a única coisa que eu posso prometer é isso, que vamos competir todos os jogos e brigar pelas vitórias. É um grupo interessante, que tem potencial, e espero tirar o máximo deles", destacou Tiago Splitter em entrevista ao portal ge.com.

Apesar de não ser um dos favoritos ao título, os Blazers contam com boas peças no elenco e podem surpreender. O grande nome do time na temporada é o israelense, Deni Avdija. O ala é o maior pontuador da equipe na temporada, e tem média de 24.4 pontos por jogo.

Outro destaque é Jrue Holiday, o qual conhece bem o caminho para conquistar o sonhado título da NBA. O armador é bicampeão da NBA (Milwaukee Bucks 2020/21 e Boston Celtics 2023/24). Ele tem média de 8,7 assistências na temporada, a maior do time.

Essa é a segunda experiência de Tiago Splitter como treinador principal. A estreia à beira das quatro linhas foi no comando do Paris Basketball. Ele levou o time à conquista da liga francesa e da Copa da França na temporada passada.

Na NBA, Splitter atuou como auxiliar técnico do Brooklyn Nets e do Houston Rockets durante cinco anos (2019-2024). O retorno à liga ocorreu há três meses, para ser auxiliar de Chauncey Billups no Portland Trail Blazers.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima







