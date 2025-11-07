Guiados pela artilharia de Pedro Rocha, Remo pode se aproximar do acesso

Faz 31 anos desde a última vez na qual o Remo disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. Em 1994, o Leão Azul figurava a elite nacional. Naquele mesmo ano nascia um dos personagens que podem encerrar o longo jejum do clube: Pedro Rocha. Revelado pelo Grêmio e com passagens por Cruzeiro e Flamengo, o atacante lidera a artilharia da segunda divisão com 14 gols e conduz o time paraense rumo ao retorno à principal divisão. Em terceiro, o grupo comandado por Guto Ferreira encara uma espécie de final amanhã, em confronto direto pelo acesso diante do Novorizontino, pela antepenúltima rodada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com 58 pontos, o Remo terá três confrontos decisivos na reta final da campanha. Todos contra adversários diretos na disputa: além do Novorizontino, pega Avaí e Goiás. Os três ainda alimentam o sonho de subir. Nesse cenário, o trunfo azulino atende por Pedro Rocha. O atacante participou diretamente de quase metade dos 46 gols do Leão, somando 14 gols e cinco assistências. O desempenho chamou atenção de clubes da elite, como São Paulo e Vasco, mas o jogador manifestou o desejo de permanecer em Belém.

Diferentemente do início da carreira, quando atuava aberto pelos lados, Rocha passou a jogar mais centralizado. A mudança no posicionamento expôs um instinto goleador até então inédito na carreira, transformando 2025 na temporada mais artilheira. O ano também simboliza a recuperação da autoestima de uma antiga promessa.

Leia também: Saiba como está a disputa pelo acesso a três rodadas do fim da Série B

Lançado pelo Grêmio em 2016, sob comando de Renato Gaúcho, foi um dos heróis da conquista da Copa do Brasil e chegou a ganhar uma estátua nos arredores do antigo Olímpico. Depois, acumulou passagens apagadas por clubes do exterior e retornos discretos ao país, como em Cruzeiro, Flamengo e Athletico-PR.

Hoje, o Leão Azul figura entre os mais fortes candidatos ao acesso, embora ainda não possa confirmar matematicamente a vaga na 36ª rodada. Empatado em pontos com a Chapecoense, o clube paraense está em envolvido em uma das disputas mais equilibradas: Athletico-PR e Novorizontino somam 56, enquanto Criciúma e Goiás aparecem com 55. Uma vitória pode colocar o Remo com um pé na Série A, a duas rodadas do fim. O único time com possibilidade de garantir o acesso antecipado é o Coritiba, dependendo de uma combinação de resultados.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz

Saiba Mais Esportes Palmeiras bate o Santos e abre vantagem sobre Flamengo na ponta

Palmeiras bate o Santos e abre vantagem sobre Flamengo na ponta Esportes Brasília enfrenta União Corinthians no Sul pela quinta vitória no NBB

Brasília enfrenta União Corinthians no Sul pela quinta vitória no NBB Esportes Ceará busca empate contra o Fortaleza no Clássico-Rei e complica rival

Ceará busca empate contra o Fortaleza no Clássico-Rei e complica rival Esportes Fluminense segura o Mirassol, vence e segue na briga por Libertadores

Fluminense segura o Mirassol, vence e segue na briga por Libertadores Esportes Fluminense fecha parceria com a Marinha para o futebol feminino

Fluminense fecha parceria com a Marinha para o futebol feminino Esportes Com o paulista Diogo Moreira, Brasil voltará a figurar no MotoGP