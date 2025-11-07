F1: Norris domina classificação e larga em primeiro na sprint

Norris foi o mais rápido do dia e larga na pole position da corrida de sprint no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 - (crédito: Ed Alves )

A Fórmula 1 desembarcou no Brasil com Lando Norris como novo líder e o britânico fez questão de manter o bom momento no início das atividades do Grande Prêmio de São Paulo. Mais rápido no único treino livre do fim de semana, o britânico da McLaren garantiu a primeira posição na classificação da prova de sprint, nesta sexta-feira (7/11), no Autódromo de Interlagos, e larga na frente dos adversários Oscar Piastri e Max Verstappen para a bateria curta de sábado (8/11). O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 14º no grid.

“Foi um pouco mais difícil do que eu gostaria. Entre vários carros, é sempre difícil quando você sai do pneu médio para o macio, é difícil saber o quanto você pode acelerar ou não, mas fizemos nosso trabalho. Um pouco mais difícil do que o México, não me senti tão confortável, mas foi um bom resultado”, disse Norris.

Na dianteira do campeonato por apenas um ponto, o britânico da McLaren foi mais rápido que o companheiro de equipe e vice-líder da disputa em todas as sessões do dia. Amargando uma série de resultados ruins desde o GP da Holanda, Piastri conseguiu apenas o terceiro lugar para a largada da sprint, atrás também do calouro Kimi Antonelli, da Mercedes.

O cenário ficou ainda melhor para Norris em razão do desempenho pouco positivo de Max Verstappen. O atual tetracampeão da Fórmula 1 ficou na bronca com o carro da Red Bull e marcou somente o sexto melhor tempo da classificação. O top-10 ainda teve George Russell (4º), Fernando Alonso (5º), Lance Stroll (7º), Charles Leclerc (8º), Isack Hadjar (9º) e Nico Hulkenberg (10º).

Veja também: GP do Brasil marca estreia de Gabriel Bortoleto em casa

Grande atração para o público verde-amarelo, o brasileiro Gabriel Bortoleto pôde correr pela primeira vez em casa, mas parou na segunda sessão. Homenageado com um bandeirão da torcida nas arquibancadas, o piloto de 21 anos da Sauber avançou em 9º na bateria inicial, porém parou na seguinte e larga em 14º.



A prova curta que pontua apenas para os oito primeiros colocados começa às 11h de sábado (8/11), mesmo dia da classificação da corrida principal, às 15h30, enquanto a corrida principal é no domingo (3/11), às 14h. Band, BandSports e F1 TV transmitem. O campeonato mundial de pilotos é liderado por Lando Norris, com 357 pontos, seguido por Oscar Piastri (356 pontos) e Max Verstappen (321). Entre construtoras, o título já é da McLaren, com 713 pontos, disparada na frente de Ferrari (356), Mercedes (355) e Red Bull (346).

Como foi a classificação

A primeira sessão da classificação reforçou o cenário atual de disputa pelo título. Líder do campeonato, Norris teve com tranquilidade o melhor tempo da bateria, seguido por Verstappen, enquanto Piastri conseguiu apenas um quarto lugar. O maior motivo de aplausos do público em Interlagos foi já nos últimos segundos do SQ1, quando Bortoleto completou um bom giro e conseguiu subir para 9º. Sensação da torcida argentina, Franco Colapinto foi eliminado logo de cara, assim como Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon e Carlos Sainz.

No entanto, a alegria brasileira durou pouco. Sem conseguir encaixar uma boa volta, Bortoleto ficou em 14º na segunda sessão e não avançou, assim como Lewis Hamilton, cidadão honorário do país, que foi prejudicado por uma bandeira amarela causada pelo companheiro Charles Leclerc. A lista de eliminados ainda teve Alex Albon, Pierre Gasly e Oliver Bearman.

Com pneus macios na última sessão, Kimi Antonelli e George Russell começaram na frente, mas Norris logo retomou a dianteira e permaneceu com o melhor tempo até o fim. Concorrentes do britânico ao título, Piastri tentou nos últimos segundos e conseguiu apenas o terceiro lugar, enquanto Verstappen reclamou muito no rádio sobre o carro da Red Bull e ficou em sexto.

Classificação da corrida de sprint

1. Norris (McLaren)

2. Antonelli (Mercedes)

3. Piastri (McLaren)

4. Russell (Mercedes)

5. Alonso (Aston Martin)

6. Verstappen (Red Bull)

7. Stroll (Aston Martin)

8. Leclerc (Ferrari)

9. Hadjar (RB)

10. Hulkenberg (Sauber)

11. Hamilton (Ferrari)

12. Albon (Williams)

13. Gasly (Alpine)

14. Bortoleto (Sauber)

15. Bearman (Haas)

16. Colapinto (Alpine)

17. Lawson (RB)

18. Tsunoda (Red Bull)

19. Ocon (Haas)

20. Sainz (Williams)

