Mundial Sub-17: Brasil vence a Indonésia e garante classificação ao mata-mata

A Seleção Brasileira está invicta no campeonato e lidera o Grupo H com seis pontos. A Zâmbia também tem seis, contudo, fica atrás no saldo de gols: 11 x 5. Essa foi a segunda goleada verde-amarela. Na estreia, venceu o Honduras por 7 x 0. O Brasil ainda não sofreu gol.
A próxima partida da Seleção será contra a Zâmbia na próxima segunda-feira (10/11), às 11h45 (horário de Brasília). Ambas as seleções estão classificadas para o mata-mata. A partida decidirá quem avancarà em primeiro no Grupo H.
As seleções entraram em campo e o Brasil não deu tempo nem de os torcedores se acomodarem no estádio. Com dois minutos de jogo, após cobrança de falta na área de Thiaguinho, a bola desviou e sobrou na cabeça do camisa 4 Luís Eduardo. Ele cabeceou sem chances para o goleiro da Indonésia e abriu o placar para a Seleção. Após sair na frente logo no início, o Brasil não tirou o pé e teve boas chances de ampliar o placar nos chutes de Thiaguinho e novamente de Luiz Eduardo, contudo, o goleiro Dafa fez boas defesas.
O segundo gol ficava cada vez mais maduro, e aos 31 minutos, depois de bate e rebate na área, Kayke finalizou. A bola foi desviada no zagueiro adversário, matando as chances de defesa e ampliando a vantagem brasileira no jogo.
Seis minutos depois, o terceiro saiu. O atleta do Cruzeiro, Felipe Morais, soltou uma bomba de fora da área para vencer Dafa, ampliar a vantagem, e dar fimà primeira etapa.
No segundo tempo, o Brasil seguiu no comando da partida e procurava ampliar ainda mais o resultado. Aos 18 minutos, houve uma chance clara, Ruan Pablo recebeu na direita e cruzou rasteiro para a área. Kayke se esticou e por centímetros não marcou o quarto gol da Seleção.
Para os torcedores era claro, o gol sairia a qualquer momento. Aos 29 minutos, o jogador do Bahia, Ruan Pablo, fez uma verdadeira pintura no estádio e acertou belo chute de fora da área para balançar as redes da Indonésia mais uma vez no confronto. Com o resultado garantido, o Brasil apenas administrou o placar até o apito final.
Ficha técnica
Mundial Sub-17 - segunda rodada
Brasil x Indonésia
Local: Aspire Zone - Campo sete
Brasil
João Pedro; Ângelo, Vítor Hugo, Luis Eduardo (Vitor Teixeira) e Arthur Ryan; Zé Lucas (Vinicius Rocha), Tiago (Luis Pacheco), e Felipe Morais (Gabriel Mec); Ruan Pablo (Pietro Tavares, Dell (Andrey Fernandes) e Kayque.
Técnico: Carlos Eduardo Patetuci
Gol: Luis Eduardo, Putu Panji (Gol contra), Felipe Morais e Ruan Pablo
Cartão Amarelo: Arthur Ryan.
Indonésia
Dafa Setiawarman; A. Dwi, Eizar Jacob (Dafa Zaidan), Putu Panji (Ida Bagus) e M.Baker; L.R Lee (Fandi Ahmad), Evandra Florasta e Nazriel Alfaro (IIham Romadhona); R. Rasyiq ( Zahaby Gholy), D. Prasetyo (Mierza Firjatullah) e F.F. Alberto
Técnico: Nova Arianto
Gol: Nenhum
Cartão Amarelo: Rafi Rasyiq e Dafa Setiawarman
