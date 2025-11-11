Brasileirão 2025: quatro equipes ainda têm chances de título

Apenas dois times encerraram a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 com chances reais de levantar a taça. Tanto líder quanto vice-líder do torneio, Palmeiras e Flamengo, respectivamente, compartilham entre si 98,3% da probabilidade total de título entre os 20 times da primeira divisão. No outro extremo da tabela, o Sport já está automaticamente rebaixado. O Fortaleza, vice-lanterna, tem apenas 7,4% de chances de permanência na elite.
Os números fazem parte de um levantamento semanal realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O cálculo é responsável por levantar as chances matemáticas de título na principal competição por pontos corridos do país. Também entram nas contas as chances das equipes de garantirem classificações à Libertadores e à Sul-Americana, assim como a probabilidade de rebaixamento.
De acordo com as chances, apenas Palmeiras e Flamengo possuem chances reais de gritar campeão. Na ponta da tabela com 68 pontos, o alviverde tem 54,6% de chances de conquistar o 13º título nacional da própria história. O Rubro-Negro carioca, ainda que tenha o mesmo número de pontos, fica atrás no número de vitórias. São 21 contra 20. Por isso, caminha para a 34ª rodada com 43,7% de chance de confirmar o octa.
Cruzeiro e Mirassol, terceiro e quarto colocados, respectivamente, estão praticamente de fora da corrida pelo título, mas não matematicamente. Os mineiros ainda têm 1,7% de chance de vencer a concorrência. Os paulistas, uma das grandes surpresas do campeonato, surgem com 0,020%.
Veja a tabela divulgada pela UFMG com as chances de título:
Ao contrário das chances de título, as outras categorias presentes nos cálculos se aproximam dos respectivos desfechos com menos disputa. O Sport, último colocado, já está rebaixado. Fortaleza e Juventude são fortes candidatos à queda. O Leão do Pici tem 92,6% de chance de cair. O time de Caxias do Sul chega com 76,8%.
O Santos de Neymar é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e o quarto com maior probabilidade de jogar a Série B em 2026. São 59,4% de chance de descer, mais uma vez, para a divisão de acesso. O Vitória (BA) vem logo atrás, com 51,9%. Quem também não está zerado são Internacional (16,9%); Grêmio (1,7%); Ceará (0,19%); Corinthians (0,19%); Bragantino (0.18%); Vasco (0,15%); Atlético-MG (0,009%); e São Paulo (0,001%).
Confira também a tabela de chances de rebaixamento:
Em relação à principal competição interclubes da América Latina, a Copa Libertadores, cinco equipes seguem na corrida. Três já garantiram a classificação. Trata-se dos três primeiros colocados, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Mirassol, Bahia e Botafogo estão praticamente dentro. Têm, respectivamente, 99,9993%, 97,6% e 95,4%.
O Fluminense também caminha a passos largos de confirmar preseneça, com 85,6%. O São Paulo tem 11,4% de chances de classificação. Está à frente de Atlético-MG (6%), Vasco (1,6%) e Corinthians (1,1%).
Sete times poderão estar na Sul-Americana. Atlético-MG (89,9%), São Paulo (86,6%), Bragantino (85.2%), Vasco (82,1%), Corinthians (81,3%) e Ceará (76,8%) possuem, todos, condições de classificação. Grêmio (51,2%), Internacional (17,9%) e Fluminense (14,4%) vêm logo atrás.
Veja as chances de classificação à Libertadores:
Veja as chances de classificação à Sul-Americana:
