Brasileirão 2025: quatro equipes ainda têm chances de título

Contas incluem probabilidade de título, classificações à Libertadores e Sul-Americana, assim como de queda para a Série B do Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: LÍVIA VILLAS BOAS / CBF)

Apenas dois times encerraram a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 com chances reais de levantar a taça. Tanto líder quanto vice-líder do torneio, Palmeiras e Flamengo, respectivamente, compartilham entre si 98,3% da probabilidade total de título entre os 20 times da primeira divisão. No outro extremo da tabela, o Sport já está automaticamente rebaixado. O Fortaleza, vice-lanterna, tem apenas 7,4% de chances de permanência na elite.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os números fazem parte de um levantamento semanal realizado pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O cálculo é responsável por levantar as chances matemáticas de título na principal competição por pontos corridos do país. Também entram nas contas as chances das equipes de garantirem classificações à Libertadores e à Sul-Americana, assim como a probabilidade de rebaixamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com as chances, apenas Palmeiras e Flamengo possuem chances reais de gritar campeão. Na ponta da tabela com 68 pontos, o alviverde tem 54,6% de chances de conquistar o 13º título nacional da própria história. O Rubro-Negro carioca, ainda que tenha o mesmo número de pontos, fica atrás no número de vitórias. São 21 contra 20. Por isso, caminha para a 34ª rodada com 43,7% de chance de confirmar o octa.

Cruzeiro e Mirassol, terceiro e quarto colocados, respectivamente, estão praticamente de fora da corrida pelo título, mas não matematicamente. Os mineiros ainda têm 1,7% de chance de vencer a concorrência. Os paulistas, uma das grandes surpresas do campeonato, surgem com 0,020%.

Veja a tabela divulgada pela UFMG com as chances de título:

Probabilidades de título do Brasileirão 2025, segundo o Departamento de Matématica da UFGMG (foto: Reprodução / Departamento de matemática UFMG)

Ao contrário das chances de título, as outras categorias presentes nos cálculos se aproximam dos respectivos desfechos com menos disputa. O Sport, último colocado, já está rebaixado. Fortaleza e Juventude são fortes candidatos à queda. O Leão do Pici tem 92,6% de chance de cair. O time de Caxias do Sul chega com 76,8%.

O Santos de Neymar é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e o quarto com maior probabilidade de jogar a Série B em 2026. São 59,4% de chance de descer, mais uma vez, para a divisão de acesso. O Vitória (BA) vem logo atrás, com 51,9%. Quem também não está zerado são Internacional (16,9%); Grêmio (1,7%); Ceará (0,19%); Corinthians (0,19%); Bragantino (0.18%); Vasco (0,15%); Atlético-MG (0,009%); e São Paulo (0,001%).

Confira também a tabela de chances de rebaixamento:

Chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro 2025 após a 33ª rodada, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG (foto: Reprodução / Departamento de Matemática da UFMG)

Em relação à principal competição interclubes da América Latina, a Copa Libertadores, cinco equipes seguem na corrida. Três já garantiram a classificação. Trata-se dos três primeiros colocados, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Mirassol, Bahia e Botafogo estão praticamente dentro. Têm, respectivamente, 99,9993%, 97,6% e 95,4%.

O Fluminense também caminha a passos largos de confirmar preseneça, com 85,6%. O São Paulo tem 11,4% de chances de classificação. Está à frente de Atlético-MG (6%), Vasco (1,6%) e Corinthians (1,1%).

Sete times poderão estar na Sul-Americana. Atlético-MG (89,9%), São Paulo (86,6%), Bragantino (85.2%), Vasco (82,1%), Corinthians (81,3%) e Ceará (76,8%) possuem, todos, condições de classificação. Grêmio (51,2%), Internacional (17,9%) e Fluminense (14,4%) vêm logo atrás.

Veja as chances de classificação à Libertadores:

Chances de classificação à Libertadores após a 33ª rodada do Brasileirão 2025, segundo o Departamento de Matemática da UFMG (foto: Reprodução / Departamento de Matemática da UFMG)

Veja as chances de classificação à Sul-Americana:

Chances de classificação à próxima Copa Sul-Americana após a 33ª rodada do Brasileirão 2025, de acordo com levantamento do Departamento de Matemática da UFMG (foto: Reprodução / Departamento de Matemática da UFMG)

Saiba Mais Esportes Candangão 2026: saiba como estão os times a dois meses da abertura

Candangão 2026: saiba como estão os times a dois meses da abertura Esportes Brasil empata com Zâmbia e se classifica em primeiro no Mundial Sub-17

Brasil empata com Zâmbia e se classifica em primeiro no Mundial Sub-17 Esportes As marcas da técnica brasiliense Camilla Orlando na Seleção Feminina Sub-20

As marcas da técnica brasiliense Camilla Orlando na Seleção Feminina Sub-20 Esportes Flamengo x Santos: inteligência artificial crava resultado do jogo

Flamengo x Santos: inteligência artificial crava resultado do jogo Esportes São Paulo precisa de aproveitamento de campeão para conquistar vaga na Libertadores

São Paulo precisa de aproveitamento de campeão para conquistar vaga na Libertadores Esportes Seleção Brasileira recebe 22 jogadores e ficará completa na terça para amistosos









