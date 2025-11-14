Brasil supera o Paraguai nos pênaltis e vai às oitavas do Mundial Sub-17

João Pedro comemora a defesa de três cobranças na classificação heroica do Brasil: Seleção teve jogador expulso aos sete minutos do primeiro tempo - (crédito: Nelson Terme/CBF)

Com um a menos desde os sete minutos iniciais, o Brasil eliminou o Paraguai nos pênaltis nesta sexta-feira, por 5 x 4 na segunda fase da Copa do Mundo Sub-17, em Doha, no Catar. No tempo regulamentar, as equipes ficaram por 0 x 0. Na segunda etapa, a Seleção Brasileira abriu o placar com Ruan Pablo, mas o atacante estava em posição de impedimento. O drama do jogo ficou para as penalidades. Com o brilho de João Pedro, a Amarelinha segue no torneio.

Brasil e Nigéria são os maiores campeões da competição com quatro títulos cada. A Sele;áo levantou a taça em 1997, 1999, 2003 e 2019. Na próxima fase, o time enfrenta a França. Os gauleses venceram mais cedo a Colômbia por 2 x 0. Mais à frente, os horários e as datas das oitavas de final serão divulgadas.

O jogo

O duelo começou acirrado. A marcação no meio de campo de ambos os times estava forte, congestionando o setor e dificultando a passagem para o ataque. Aos sete minutos, em uma infelicidade, o Brasil perdeu um jogador. O zagueiro Vitão foi expulso por uma cotovelada no jogador paraguaio perto da grande área. Apesar da desvantagem numérica, a Seleção manteve o ritmo do jogo e soube segurar o adversário. Os brasileiros perderam um caminhão de gols, todos travados por Matías Fernández, goleiro paraguaio. Após três minutos de acréscimo, o placar foi 0 x 0 para o intervalo.

A etapa final começou mais frenética. Aos 12 minutos, o Brasil se livrou de sofrer um gol do Paraguai. O defensor Thiago Aranda aproveitou o cruzamento para subir na bola e mandar no travessão. A resposta veio logo em seguida: No chute rasteiro de fora da área, Ruan Pablo mandou para o fundo da rede, sem chances para Matías Fernández. Porém, o VAR chamou para a revisão e marcou o impedimento no início da jogada. Se encaminhando para os pênaltis, o confronto ficou dramático.

A decisão partiu para os pênaltis. O paraguaio Ledesma converteu a cobrança, abrindo placar. Na sequência, Luis Eduardo foi para a bola, mas o zagueiro brasileiro isolou. O técnico Luiz Guilherme colocou os melhores batedores no começo da série e Villalba ampliou a vantagem. O primeiro do Brasil veio com Thiaguinho na cavadinha direto para o fundo da rede. As cobranças seguintes foram convertidas por ambas as equipes. João Pedro defendeu para deixar tudo igual.

Nos alternados, o paredão João apareceu novamente no canto esquerdo, a um gol da classificação. Mas a partida foi dramática. Arthur Ryan pegou mal na bola e isolou a cobrança. Herói do jogo, o goleiro que fechou a meta para os paraguaios agarrou mais uma. Sobrou para Luis Pacheco carimbar a classificação às oitavas de final.

Ficha técnica

Mundial Sub-17 - segunda fase eliminatória

Brasil 0 (5) x 0 (4) Paraguai

Local: Aspire Zone Stadium, em Doha, no Catar.

Arbitragem: Jasper Vergote



Brasil

João Pedro; Angelo (Luis Pacheco), Vitão, Luis Eduardo e Derick (Arthur Ryan); Zé Lucas, Tiago e Felipe Morais (Vinícius Rocha); Kayke, Ruan Pablo (Pedro Tavares) e Dell (Lucas Ramon). Técnico: Carlos Eduardo Patetuci

Gol: Não houve

Cartão amarelo: Não houve

Cartão vermelho: Vitão



Paraguai

Matias Fernandez; Thiago Aranda, Tobias Acosta, Leo Cristaldo e Mauro Coronel; Thiago Vera, Aldo Sanabria e Alan Ledesma; Carlos Franco (Freyres), Pedro Villalba e Maurício de Carvalho (Jose Buhring). Técnico: Luiz Guilherme

Gol: Não houve

Cartões amarelos: Carlos Franco, Ledesma e Aranda

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

