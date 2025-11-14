Experiência de Vitória Trindade é trunfo do Brasília contra Sesc-Flamengo

O DNA de uma equipe passa pelas ideias do treinador. Porém, algumas peças ajudam a manter viva a identidade do time e, no Brasília Vôlei, não é diferente. Desde 2019 no clube, a líbero Vitória Trindade se orgulha de ter construído um laço de família com a equipe da capital. Jogadora importante para a permanência do time na elite das quadras do Brasil, ela entra em quadra para ajudar a companhia do Distrito Federal a buscar o triunfo contra Flamengo, nesta sexta-feira (14/11), às 18h30, no Rio de Janeiro. O streaming VBTV transmite.
Natural de Curvelo (MG), a atleta de 30 anos vive um longo casamento com o Brasília Vôlei. Sempre adepta aos esportes, Vitória se aventurou por muitas modalidades até escolher, de fato, a que seguiria. Aos oito anos, percebeu que o vôlei mexia diferente com o coração dela, então não teve dúvida da resposta.
Em 2015, a mineira aterrissou pela primeira no Distrito Federal, quando o clube ainda adotava o batismo de Terracap/BRB/ Brasília Vôlei. Na época e com pouca idade, podia desfrutar e aprender com atletas como Paula Pequeno, Sassá, Macris e grandes referências do vôlei. "Eu estava lá para aprender com elas, sugar o máximo que eu podia", afirmou. Depois, a líbero teve passagens pelo Rexona Sesc (atual Sesc-Flamengo) e pelo Sesc-RJ, até retornar para o Brasília, onde está até os dias atuais.
"Na vez em que retornei ao Brasília Vôlei, foi diferente. Eu tive uma responsabilidade maior, pois foi ali que eu ganhei a oportunidade de jogar de titular e ir construindo a minha história com o Brasília vôlei", contou.
Há seis anos no clube, Vitória enfrentou altos e baixos, viu pessoas indo e vindo, mas é grata por tudo. "O Brasília Vôlei faz parte da minha história, não existe eu falar da minha vida sem falar do Brasília Vôlei", emocionou-se. Ela viveu grandes momentos defendendo a camisa do clube da capital, inclusive, esteve presente no acesso à Superliga e, na temporada passada, ajudou a livrar a equipe do rebaixamento. "A minha história com o Brasília vôlei é linda e é algo que eu vou levar para o resto da minha vida", discursou.
Vitória é uma das líderes do time comandado por Spencer Lee e tentará quebrar a sequência ruim neste início da Superliga Feminina 2025/2026. Em cinco jogos, o Brasília tem uma vitória e três derrotas. A missão não será fácil. O Sesc-Flamengo está invicto na competição, com três triunfos. As cariocas são treinadas por ninguém menos que o ícone Bernardinho. O projeto do vôlei feminino rubro-negro vive novidade nesta temporada, com aporte financeiro e o objetivo de disputar, em até três anos, o Mundial de Clubes da modalidade.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
