Restam poucos armários no vestiário da Seleção; saiba quem pode ocupá-los

A areia da ampulheta de Carlo Ancelotti está acabando. Restam 270 minutos e mais os acréscimos para testes presenciais antes do anúncio da lista final dos 26 jogadores da Seleção Brasileira convocados para a Copa do Mundo de 2026. Noventa serão consumidos hoje contra a Tunísia, na Decathlon Arena, em Lille, no último amistoso do ano. Em março, o italiano levará aos Estados Unidos o elenco mais forte possível para os amistosos contra a atual vice-campeã, França, e a vilã da eliminação verde-amarela em 2022, Croácia.

Basta observar as escolhas e as preferências de Carlo Ancelotti para fazer o exercício da montagem do elenco. Embora esteja lesionado, Alisson é o goleiro titular. Ederson e Bento se firmam nas três vagas disponíveis para a posição.

Em evolução no futebol italiano, Wesley iniciará o amistoso contra a Tunísia na lateral direita. Esse setor arrisca ter apenas ele como especialista na Copa. Carlo Ancelotti gostou de Éder Militão no setor na vitória por 2 x 0 contra Senegal. Hoje, ele retornará à zaga por causa da lesão de Gabriel Magalhães. Em caso de emergência, o treinador conta com três curingas experimentados na lateral direita: o zagueiro Danilo e o volante Fabinho.

Os laterais esquerdos estão cada vez mais fechados. Ancelotti gosta de Alex Sandro e foi conquistado por Douglas Santos. Ambos sabem fazer muito bem o papel de terceiro zagueiro, um dos pré-requisitos sob o comando do treinador.

As convocações projetam cinco zagueiros. A maioria com capacidade para cumprir mais de uma função. O capitão Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexsandro e o homem de Danilo devem se juntar a Éder Militão entre os escolhidos.

Os volantes Casemiro e Bruno Guimarães são intocáveis. Fabinho foi escolhido a dedo por Casemiro para ser o reserva dele. Ancelotti curte Andrey Santos desde a primeira convocação. Os meias são híbridos. Lucas Paquetá acumula milhas como segundo volante. Matheus Cunha é arco e flecha. Tem o perfil de ponta de lança.

Ao abrir mão de um lateral-direito, Carlo Ancelotti deixa aberta a possibilidade de levar mais um ponta ou centroavante. Luiz Henrique, Estêvão e Raphinha estão na frente. O ex-jogador é ponta-ponta. Os jogadores do Chelsea e do Barcelona oferecem a possiblidade de atuar como meia. Na extrema esquerda, Vinicius Junior é intocável e Gabriel Martinelli nome praticamente certo. Rodrygo é mobilidade pura. Inteligente na leitura de jogo, pode atuar nas duas pontas, como falso 9 e no papel de organizador.

A posição mais aberta — e carente — é a de camisa 9. Nenhum centroavante balançou a rede na era Ancelotti. Ele mantém a confiança em Richarlison com base na relação dele no Everton, mas o atacante não balança a rede em exibições pela Seleção desde a classificação contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. João Pedro também não. Artilheiro isolado do Palmeiras no Brasileirão, Vitor Roque, Pedro e não descartem Gabriel Jesus, competem com os dois por duas posições. Há possibilidade de uma terceira se Ancelotti abrir mão de um lateral-direito e de um ponta-direita.

Temos 25 jogadores. Uma vaga continua aberta a Neymar e o italiano deixou isso claro ontem. Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. "Agora, restam seis meses para a lista final. Nós temos que observar ele e os outros para tentar não cometer erros na lista definitiva", afirmou ao ser questionado pela imprensa brasileira e francesa sobre a inserção de Neymar no vestiário quase fechado.

FICHA TÉCNICA



BRASIL x TUNÍSIA



BRASIL - Ederson, Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.



TUNÍSIA - Aymen Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Ali Abdi; Ellyes Skhiri; Amor Layouni, Mejbri; Gharbi e Saad; Hazem Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.



ÁRBITRO: Jerome Brisard (FRA).



HORÁRIO - 16h30 (de Brasília).



LOCAL - Decathlon Arena, em Lille, na França.